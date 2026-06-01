Mundial 2026: la Selección entre alertas de tornados y una preocupación que sigue de cerca Scaloni

La Selección de fútbol de Argentina ya se encuentra con plantel completo en Kansas City y comenzó oficialmente su preparación para el Mundial 2026 . La llegada de Lionel Messi terminó de completar la delegación albiceleste, que vivió sus primeras horas de trabajo en medio de una madrugada marcada por fuertes vientos y alertas meteorológicas en la ciudad estadounidense.

La Selección Argentina realizó trabajos físicos de baja intensidad durante sus primeras horas en Kansas City. Bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín y su ayudante Juan Tamone , los futbolistas que llegaron desde Buenos Aires iniciaron una serie de movimientos regenerativos y ejercicios controlados mientras el cuerpo técnico evalúa el estado físico de cada integrante del plantel.

La planificación contempla incrementar progresivamente las cargas durante los próximos días. Este lunes comenzarán las primeras tareas más exigentes y los movimientos con pelota, una etapa clave en la preparación rumbo al estreno mundialista.

La Asociación del Fútbol Argentino difundió imágenes de los entrenamientos en el gimnasio, donde pudo observarse a varias de las figuras del plantel realizando tareas específicas.

Entre ellas apareció Leandro Paredes, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico debido al desgarro sufrido en los últimos días. El mediocampista de Boca Juniors trabaja contrarreloj para intentar llegar en condiciones al debut frente a Argelia.

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Qué pasó con las alertas de tornados en Kansas City

Kansas City amaneció bajo alerta meteorológica por posibles tornados durante la madrugada.

Si bien ninguna de las advertencias derivó en fenómenos de gravedad, la ciudad registró intensas ráfagas de viento que provocaron algunos daños menores en distintos sectores urbanos.

La concentración argentina también sufrió algunas consecuencias producto del temporal. Según trascendió, se registraron pequeños destrozos en sectores externos del complejo donde se hospeda la delegación, aunque sin afectar la planificación deportiva ni la seguridad de los futbolistas.

Las autoridades locales mantuvieron activos los sistemas de alerta durante varias horas debido a la inestabilidad climática que afecta a gran parte del estado de Kansas. Más allá del contexto meteorológico, el plantel continuó con total normalidad las actividades programadas para la jornada.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina antes del Mundial

Argentina disputará dos amistosos antes del debut oficial frente a Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una semana completa de preparación antes de afrontar el primer compromiso de la gira previa al Mundial.

El sábado 6 de junio enfrentará a Honduras en el Kyle Field de Texas desde las 21 horas de Argentina. Será la primera prueba formal para comenzar a delinear el equipo titular. Posteriormente, el martes 9 de junio, la Albiceleste jugará ante Islandia en Alabama, en un encuentro que servirá para ultimar detalles tácticos y futbolísticos.

Tras esos compromisos, Argentina regresará a Kansas City para encarar la última semana de entrenamientos antes del esperado estreno mundialista. El debut en la Copa del Mundo será el martes 16 de junio desde las 22 horas ante Argelia, un rival que llega con una importante renovación y que aparece como uno de los equipos africanos con mayor crecimiento en los últimos años.

La presencia de Messi, la recuperación de algunos futbolistas tocados físicamente y la consolidación del modelo de juego de Scaloni aparecen como los principales focos de atención en una concentración que ya respira clima de Mundial.

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: