Mundial 2026: apareció el "Dibu" con un vendaje en la mano y causó preocupación

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, una imagen de Emiliano Martínez volvió a despertar preocupación entre los hinchas argentinos. Durante el viaje rumbo a Kansas junto a Lisandro Martínez, el arquero compartió una foto en redes sociales donde se pudo observar claramente un importante vendaje en su mano derecha.
El vendaje del Dibu encendió rápidamente las alarmas en la Selección argentina
En la imagen difundida durante el vuelo rumbo a Estados Unidos se observa al arquero del Aston Villa con una protección especial en la misma mano donde había sufrido una lesión días atrás durante la final de la Europa League.
El Dibu se perdería los amistosos pero llegaría al debut mundialista
Debido a esta molestia física, el arquero probablemente no participe de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, encuentros que servirán como preparación antes de la Copa del Mundo.
De todas maneras, dentro del cuerpo técnico argentino existe optimismo porque el Dibu Martínez podría estar disponible para el debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026.
El estreno oficial de la Albiceleste será el próximo 16 de junio en Kansas, mientras que luego enfrentará a Austria y Jordania durante la fase de grupos.
La increíble lesión que sufrió el arquero argentino
La lesión del arquero campeón del mundo ocurrió de manera insólita durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League disputada junto al Aston Villa.
A pesar del fuerte dolor, Martínez igualmente jugó todo el partido y fue protagonista de la victoria por 3-0 que le permitió al conjunto inglés quedarse con el título europeo.
Después del encuentro, el propio arquero reconoció públicamente la lesión y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga”.