Mundial 2026: apareció el "Dibu" con un vendaje en la mano y causó preocupación

El arquero campeón del mundo compartió una imagen rumbo a Kansas y un detalle físico encendió las alarmas de cara al Mundial 2026.

A pocos días del comienzo del Mundial 2026 , una imagen de Emiliano Martínez volvió a despertar preocupación entre los hinchas argentinos. Durante el viaje rumbo a Kansas junto a Lisandro Martínez , el arquero compartió una foto en redes sociales donde se pudo observar claramente un importante vendaje en su mano derecha.

En la imagen difundida durante el vuelo rumbo a Estados Unidos se observa al arquero del Aston Villa con una protección especial en la misma mano donde había sufrido una lesión días atrás durante la final de la Europa League.

La situación generó inmediatamente incertidumbre entre los fanáticos, especialmente porque Emiliano Martínez es una pieza fundamental dentro de la Selección argentina campeona del mundo y uno de los grandes referentes del ciclo de Lionel Scaloni.

Sin embargo, puertas adentro del cuerpo técnico reina muchísima tranquilidad respecto a su evolución física.

Qué lesión sufrió el Dibu Martínez antes del Mundial 2026

Los estudios médicos realizados en los últimos días confirmaron que el arquero argentino sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha.

La buena noticia para la Selección es que la lesión del Dibu Martínez no requiere cirugía y los tiempos de recuperación son favorables pensando en el debut mundialista.

Actualmente, ya transcurrió más de la mitad del período estimado de recuperación, calculado en aproximadamente 20 días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2061262632842133651&partner=&hide_thread=false SE VA COMPLETANDO LA SCALONETA: Licha Martínez y el Dibu Martínez llegaron a Estados Unidos para sumarse a la Selección Argentina.



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El Dibu se perdería los amistosos pero llegaría al debut mundialista

Debido a esta molestia física, el arquero probablemente no participe de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, encuentros que servirán como preparación antes de la Copa del Mundo.

De todas maneras, dentro del cuerpo técnico argentino existe optimismo porque el Dibu Martínez podría estar disponible para el debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026.

El estreno oficial de la Albiceleste será el próximo 16 de junio en Kansas, mientras que luego enfrentará a Austria y Jordania durante la fase de grupos.

La increíble lesión que sufrió el arquero argentino

La lesión del arquero campeón del mundo ocurrió de manera insólita durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League disputada junto al Aston Villa.

A pesar del fuerte dolor, Martínez igualmente jugó todo el partido y fue protagonista de la victoria por 3-0 que le permitió al conjunto inglés quedarse con el título europeo.

Después del encuentro, el propio arquero reconoció públicamente la lesión y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga”.