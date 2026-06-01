1 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: apareció el "Dibu" con un vendaje en la mano y causó preocupación

Una foto de “Dibu” Martínez con un vendaje en su mano derecha volvió a generar preocupación en la Selecciónantes del duro Mundial 2026. Mirá lo que pasó.

El arquero campeón del mundo compartió una imagen rumbo a Kansas y un detalle físico encendió las alarmas de cara al Mundial 2026.

El arquero campeón del mundo compartió una imagen rumbo a Kansas y un detalle físico encendió las alarmas de cara al Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, una imagen de Emiliano Martínez volvió a despertar preocupación entre los hinchas argentinos. Durante el viaje rumbo a Kansas junto a Lisandro Martínez, el arquero compartió una foto en redes sociales donde se pudo observar claramente un importante vendaje en su mano derecha.

El vendaje del Dibu encendió rápidamente las alarmas en la Selección argentina

En la imagen difundida durante el vuelo rumbo a Estados Unidos se observa al arquero del Aston Villa con una protección especial en la misma mano donde había sufrido una lesión días atrás durante la final de la Europa League.

Sin embargo, puertas adentro del cuerpo técnico reina muchísima tranquilidad respecto a su evolución física.

Qué lesión sufrió el Dibu Martínez antes del Mundial 2026

Los estudios médicos realizados en los últimos días confirmaron que el arquero argentino sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha.

La buena noticia para la Selección es que la lesión del Dibu Martínez no requiere cirugía y los tiempos de recuperación son favorables pensando en el debut mundialista.

Actualmente, ya transcurrió más de la mitad del período estimado de recuperación, calculado en aproximadamente 20 días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2061262632842133651&partner=&hide_thread=false

El Dibu se perdería los amistosos pero llegaría al debut mundialista

Debido a esta molestia física, el arquero probablemente no participe de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, encuentros que servirán como preparación antes de la Copa del Mundo.

De todas maneras, dentro del cuerpo técnico argentino existe optimismo porque el Dibu Martínez podría estar disponible para el debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026.

El estreno oficial de la Albiceleste será el próximo 16 de junio en Kansas, mientras que luego enfrentará a Austria y Jordania durante la fase de grupos.

La increíble lesión que sufrió el arquero argentino

La lesión del arquero campeón del mundo ocurrió de manera insólita durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League disputada junto al Aston Villa.

A pesar del fuerte dolor, Martínez igualmente jugó todo el partido y fue protagonista de la victoria por 3-0 que le permitió al conjunto inglés quedarse con el título europeo.

Después del encuentro, el propio arquero reconoció públicamente la lesión y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga”.

Temas
Seguí leyendo

La huella de los "Zorros del Desierto": así juega Argelia, el primer examen de la Selección en el Mundial

La emoción de los hinchas argentinos en Kansas: banderas, camisetas y locura por la Scaloneta

La cábala de Messi que ilusiona a la Selección en el Mundial 2026

Messi ya está con la Selección en Estados Unidos

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

La Scaloneta emprendió el viaje y Argentina ya vive el Mundial 2026

Mundial 2026: cuánto cuesta seguir a la Selección argentina hasta la final

Lee además
El equipo se prepara para el exigente Mundial 2026.

Mundial 2026: la Selección entre alertas de tornados y una preocupación que sigue de cerca Scaloni
Congreso de la Nación Argentina.

El Congreso seguirá activo durante el Mundial y ya hay sesiones en evaluación
LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Un fuerte sismo se sintió durante la tarde de este domingo en la provincia de Mendoza

Un sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

La muerte de una mujer de 38 años en el departamento de San Martín generó conmoción.

Por qué la Justicia activó el protocolo de femicidio tras la muerte de una mujer en el Este

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo