28 de mayo de 2026
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Llegó el día: quiénes son los convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

En un emotivo video con mirada federal, que incluyó a Mendoza, Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026, con varias sorpresas entre los elegidos.

Llegó el día: quiénes son los convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Llegó el día: quiénes son los convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes

Tras meses de espera y rumores, este jueves Lionel Scaloni presentó la lista oficial de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026. El anuncio se realizó a través de un video protagonizado por el entrenador campeón del mundo y el histórico utilero Mario De Stéfano, conocido como “Marito”, donde un sobre recorrió distintos puntos emblemáticos del país, entre ellos los portones del Parque General San Martín.

Con algunas ausencias y varias sorpresas, entre ellas las convocatorias de "Flaco" López y Valentín Barco, la Albiceleste comienza a prepararse para su debut en la Copa del Mundo, previsto para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia por la fase de grupos.

La Selección Argentina presentó a sus 26 convocados: quiénes son

Scaloni realizó el recorte definitivo de la prelista de 55 futbolistas y confirmó gran parte de los nombres que viajarán al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Entre los convocados, se destaca el regreso de 17 jugadores que integraron el plantel campeón en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y buscarán defender el título conseguido en Doha.

Como era de esperarse, Lionel Messi volverá a liderar la delantera de la Selección Argentina junto a futbolistas como Thiago Almada, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, entre otros nombres que integran la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

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Entre las principales sorpresas aparece José Manuel López, delantero de Palmeiras, quien recibió su primera convocatoria al seleccionado nacional. También fueron incluidos Juan Musso, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone y Nicolás González. En contrapartida, Marcos Acuña quedó fuera de la nómina debido a una lesión.

La lista fue presentada en un contexto marcado por la incertidumbre física de varios futbolistas. Por ese motivo, Scaloni analiza sumar al menos siete jugadores más a una concentración de emergencia, a la espera de la evolución médica de algunos convocados.

Arqueros

  • Emiliano Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

  • Gonzalo Montiel - River Plate
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
  • Nicolás Otamendi - SL Benfica
  • Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
  • Facundo Medina - Marsella
  • Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Mediocampistas

  • Leandro Paredes - Boca Juniors
  • Rodrigo De Paul - Inter de Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Valentín Barco - Racing Estrasburgo
  • Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
  • Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Delanteros

  • Lionel Messi - Inter de Miami
  • Thiago Almada - Atlético de Madrid
  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
  • José López - Palmeiras

La Selección argentina rumbo al Mundial 2026: cuándo debuta

La Albiceleste arranca con su participación el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego seguirá contra Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará la fase grupos con Jordania el sábado 27.

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