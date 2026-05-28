Llegó el día: quiénes son los convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Tras meses de espera y rumores, este jueves Lionel Scaloni presentó la lista oficial de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 . El anuncio se realizó a través de un video protagonizado por el entrenador campeón del mundo y el histórico utilero Mario De Stéfano , conocido como “ Marito ”, donde un sobre recorrió distintos puntos emblemáticos del país, entre ellos los portones del Parque General San Martín .

Con algunas ausencias y varias sorpresas, entre ellas las convocatorias de "Flaco" López y Valentín Barco , la Albiceleste comienza a prepararse para su debut en la Copa del Mundo , previsto para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia por la fase de grupos.

La Selección Argentina presentó a sus 26 convocados: quiénes son

Scaloni realizó el recorte definitivo de la prelista de 55 futbolistas y confirmó gran parte de los nombres que viajarán al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Entre los convocados, se destaca el regreso de 17 jugadores que integraron el plantel campeón en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y buscarán defender el título conseguido en Doha.

Como era de esperarse, Lionel Messi volverá a liderar la delantera de la Selección Argentina junto a futbolistas como Thiago Almada, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, entre otros nombres que integran la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Embed #SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



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Entre las principales sorpresas aparece José Manuel López, delantero de Palmeiras, quien recibió su primera convocatoria al seleccionado nacional. También fueron incluidos Juan Musso, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone y Nicolás González. En contrapartida, Marcos Acuña quedó fuera de la nómina debido a una lesión.

La lista fue presentada en un contexto marcado por la incertidumbre física de varios futbolistas. Por ese motivo, Scaloni analiza sumar al menos siete jugadores más a una concentración de emergencia, a la espera de la evolución médica de algunos convocados.

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Facundo Medina - Marsella

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Mediocampistas

Leandro Paredes - Boca Juniors

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing Estrasburgo

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Delanteros

Lionel Messi - Inter de Miami

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

José López - Palmeiras

La Selección argentina rumbo al Mundial 2026: cuándo debuta

La Albiceleste arranca con su participación el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego seguirá contra Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará la fase grupos con Jordania el sábado 27.