Llegó el día: quiénes son los convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Tras meses de espera y rumores, este jueves Lionel Scaloni presentó la lista oficial de convocados de laSelección Argentina para el Mundial 2026. El anuncio se realizó a través de un video protagonizado por el entrenador campeón del mundo y el histórico utilero Mario De Stéfano, conocido como “Marito”, donde un sobre recorrió distintos puntos emblemáticos del país, entre ellos los portones del Parque General San Martín.
Con algunas ausencias y varias sorpresas, entre ellas las convocatorias de "Flaco" López y Valentín Barco, la Albiceleste comienza a prepararse para su debut en la Copa del Mundo, previsto para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia por la fase de grupos.
La Selección Argentina presentó a sus 26 convocados: quiénes son
Scaloni realizó el recorte definitivo de la prelista de 55 futbolistas y confirmó gran parte de los nombres que viajarán al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Entre los convocados, se destaca el regreso de 17 jugadores que integraron el plantel campeón en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y buscarán defender el título conseguido en Doha.
Como era de esperarse, Lionel Messi volverá a liderar la delantera de la Selección Argentina junto a futbolistas como Thiago Almada, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, entre otros nombres que integran la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.
Entre las principales sorpresas aparece José Manuel López, delantero de Palmeiras, quien recibió su primera convocatoria al seleccionado nacional. También fueron incluidos Juan Musso, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone y Nicolás González. En contrapartida, Marcos Acuña quedó fuera de la nómina debido a una lesión.
La lista fue presentada en un contexto marcado por la incertidumbre física de varios futbolistas. Por ese motivo, Scaloni analiza sumar al menos siete jugadores más a una concentración de emergencia, a la espera de la evolución médica de algunos convocados.
Arqueros
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Lisandro Martínez - Manchester United
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Nicolás Otamendi - SL Benfica
Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
Facundo Medina - Marsella
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Mediocampistas
Leandro Paredes - Boca Juniors
Rodrigo De Paul - Inter de Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Valentín Barco - Racing Estrasburgo
Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
Nicolás Paz - Calcio Como 1907
Delanteros
Lionel Messi - Inter de Miami
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Nicolás González - Atlético de Madrid
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
José López - Palmeiras
La Selección argentina rumbo al Mundial 2026: cuándo debuta
La Albiceleste arranca con su participación el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego seguirá contra Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará la fase grupos con Jordania el sábado 27.