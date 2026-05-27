27 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Lionel Scaloni encendió las alarmas por Lionel Messi y crece la preocupación en la previa

El DT de la Selección Lionel Scaloni sembró la duda por la lesión de Messi y espera nuevos estudios a pocos días del duro Mundial 2026. Mirá el detalle.

Lionel Scaloni reconoció su preocupación de cara al Mundial 2026 por la situación física de Lionel Messi tras la lesión sufrida en Inter Miami. &nbsp;

Lionel Scaloni reconoció su preocupación de cara al Mundial 2026 por la situación física de Lionel Messi tras la lesión sufrida en Inter Miami.

 

Por Sitio Andino Deportes

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, expresó su preocupación por la situación física de Lionel Messi, quien debió salir reemplazado durante el último partido del Inter Miami y encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026. El capitán albiceleste sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y ahora el cuerpo técnico espera la realización de nuevos estudios médicos para determinar la gravedad de la molestia.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la lesión de Lionel Messi

El entrenador campeón del mundo reconoció públicamente su inquietud por el estado físico de Lionel Messi y admitió que siguió atentamente el partido donde el rosarino terminó pidiendo el cambio.

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A todos nos hubiese gustado que llegara sin problemas, pero no está siendo así”, expresó Lionel Scaloni, quien además reveló que estaba mirando el encuentro entre Inter Miami y Philadelphia Union cuando observó que el capitán argentino “no estaba bien”.

Aunque las primeras informaciones indican que se trataría de una sobrecarga muscular asociada al cansancio, el cuerpo técnico de la Selección argentina mantiene cautela y espera conocer el resultado de estudios más profundos.

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Por qué preocupa tanto el estado físico de Lionel Messi antes del Mundial 2026

La preocupación en torno a Lionel Messi crece porque el capitán argentino llegará al que probablemente sea el último Mundial de su carrera profesional. Luego de conquistar la histórica Copa del Mundo de Qatar 2022, el rosarino buscará disputar una nueva cita mundialista defendiendo el título conseguido en Medio Oriente.

En ese contexto, Lionel Scaloni dejó en claro que la prioridad absoluta es que el delantero llegue en plenitud física al debut de la Selección argentina frente a Argelia, programado para el próximo 16 de junio.

Nuestra prioridad es que llegue de la mejor manera posible”, señaló el entrenador nacido en Pujato, quien además remarcó que todavía deben esperar para confirmar si la lesión “realmente es como dicen”.

El DT también explicó que la situación de Messi no es aislada y reconoció que varios futbolistas importantes arrastran diferentes molestias físicas en la previa del torneo más importante del planeta.

Qué otros jugadores preocupan a Lionel Scaloni en la previa del Mundial

Además de la situación de Lionel Messi, el cuerpo técnico argentino sigue atentamente la evolución de otros futbolistas fundamentales para el plantel.

Según explicó Lionel Scaloni, jugadores como Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Nicolás Paz también vienen atravesando diferentes tratamientos físicos y todavía no están completamente recuperados.

En paralelo, el entrenador comenzó a trabajar sobre posibles variantes pensando en cualquier imprevisto físico que pueda surgir antes del debut mundialista.

Por eso, este martes se confirmó que los juveniles de River, Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, además del mediocampista de Boca, Tomás Aranda, serán convocados a los amistosos previos que la Selección argentina disputará en Estados Unidos.

Además, Scaloni deslizó que futbolistas como Agustín Giay y Nicolás Capaldo podrían convertirse en alternativas importantes e incluso integrar la lista definitiva de 26 jugadores.

Armamos la prelista pensando en el futuro y en posibles lesiones”, explicó el entrenador argentino, quien sigue monitoreando diariamente la situación física de cada integrante del plantel.

La Selección argentina sigue pendiente de Lionel Messi

Mientras avanzan los días rumbo al debut en el Mundial 2026, toda la atención de la Selección argentina está puesta en la evolución física de Lionel Messi.

El capitán argentino continúa siendo la pieza más importante del equipo de Lionel Scaloni, no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo emocional y simbólico dentro del plantel campeón del mundo.

Por eso, cualquier molestia física genera preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas argentinos, especialmente a tan poco tiempo del inicio de una nueva Copa del Mundo.

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