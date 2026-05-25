México sueña con la Copa Mundial 2026: qué aconsejan a argentinos y cómo se preparan

Seguridad, turismo y emoción: el detrás de escena de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en México.

Con obras todavía en marcha y una expectativa creciente, México se prepara para recibir la Copa Mundial de Fútbol de 2026 . Según pudo saber SITIO ANDINO , allí avanzan proyectos de infraestructura, operativos de seguridad y mejoras turísticas, mientras esperan con entusiasmo el movimiento que generará uno de los eventos deportivos más importantes del globo.

Tres importantes ciudades serán sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey . Así, el país se prepara para recibir a miles de turistas e hinchas en un evento histórico: será la tercera vez que organice un Mundial, tras las ediciones de 1970 y 1986 . El periodista deportivo y reportero de TV Azteca , Martín Gerardo López Carrillo , contó a este medio que el país atraviesa una etapa intensa de preparación , aunque reconoció que todavía quedan obras pendientes.

“ México se está preparando con entusiasmo. Hay aún tareas por concluir. Tanto en la parte de avenidas, instalaciones e infraestructura, los trabajos de construcción y planeación todavía no están al 100%”, explicó.

México realizó una millonaria inversión para garantizar la mejor experiencia para residentes y turistas que deseen recorrer las ciudades durante el Mundial 2026.

Sin embargo, el comunicador destacó que el Mundial representa una oportunidad económica y turística sin precedentes para el país. Según detalló, las expectativas oficiales son millonarias:

Inversión estimada: 5.000 millones de dólares.

5.000 millones de dólares. Derrame económico esperado: 7.000 millones de dólares.

7.000 millones de dólares. Ciudades sede mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Habrá ganancias y recuperación económica en un país que necesita del movimiento del turismo internacional”, sostuvo López Carrillo, quien remarcó que hoteles, restaurantes y distintos sectores vinculados al turismo ya se encuentran trabajando para recibir a los visitantes.

Seguridad y recomendaciones para los argentinos que viajen a México

Uno de los puntos centrales en la organización del torneo será la seguridad de los turistas extranjeros. Frente a la llegada masiva de visitantes de distintas partes del mundo, México trabaja en un operativo especial para garantizar tranquilidad durante el campeonato.

El comunicador explicó que el objetivo será proteger tanto a los residentes como a los turistas internacionales que lleguen para el Mundial. Especialmente a los oriundos de Corea del Sur, República Checa, Sudáfrica, Colombia, Uzbekistán, RD Congo, Japón, Túnez y Suecia, cuyos seleccionados disputarán partidos en estadios mexicanos.

“Habrá un dispositivo de seguridad para que todos los visitantes que vengan de Argentina, Corea del Sur o cualquier parte del mundo tengan la tranquilidad y la seguridad que todo turista merece”, señaló. “Habrá un dispositivo de seguridad para que todos los visitantes que vengan de Argentina, Corea del Sur o cualquier parte del mundo tengan la tranquilidad y la seguridad que todo turista merece”, señaló.

Durante el Mundial 2026, el país implementará el denominado Plan Kukulcán, un operativo de seguridad diseñado especialmente para cumplir con las exigencias de la FIFA y garantizar protección integral a turistas, selecciones y autoridades. El dispositivo movilizará a 99.388 efectivos, entre ellos 20.754 integrantes de las Fuerzas Armadas, 58.654 policías y otros 20 mil agentes de seguridad privada.

El plan se desplegará no solo en las sedes oficiales —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— sino también en ciudades alternas como Cancún, Puebla, Querétaro y Tijuana. Además, contará con tecnología y equipamiento especial: un avión radar EMB-145, tres aviones F5, 81 sistemas antidrones, más de 2.100 vehículos militares y otros 378 vehículos diplomáticos para el traslado de mandatarios y delegaciones, de acuerdo con el medio ESPN. También habrá vigilancia especial para las selecciones mediante cámaras, custodias permanentes y protocolos de emergencia.

En ese contexto, recomendó a los argentinos planificar con anticipación aspectos vinculados al alojamiento, transporte y movilidad dentro de las ciudades sede, ya que se espera una alta demanda hotelera y un importante flujo de personas durante las semanas del torneo.

fuerzas-de-seguridad-en-mexico-para el mundial copa 2026 Durante la Copa Mundial 2026, México desplegará a casi 100 mil efectivos en ciudades sedes y aledañas. Foto: Gentileza / Web.

México busca superar los Mundiales de 1970 y 1986

El desafío para el país norteamericano no es menor: ya fue anfitrión de dos de las ediciones más recordadas de la historia del fútbol y ahora apunta a superar aquellas experiencias.

“México se convierte en uno de los países que ha organizado tres campeonatos del mundo de fútbol”, resaltó el periodista que cuenta con una importante trayectoria dedicada a la cobertura del ámbito deportivo. “Aquí somos muy futboleros. Nos gusta mucho el deporte que crea pasión y reúne multitudes. El fútbol nos encanta, como a los argentinos”, expresó.

Aunque reconoció que la selección mexicana no atraviesa su mejor momento futbolístico, aseguró que la ilusión de jugar un Mundial como local genera una enorme expectativa.

Con obras todavía en marcha, inversiones multimillonarias y una fuerte apuesta al turismo, México acelera su preparación para una Copa del Mundo que promete marcar un antes y un después en la historia del país y del fútbol internacional.