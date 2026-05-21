21 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Qué selección sorprenderá en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó. La IA anticipa una gran sorpresa entre las selecciones. ¿Quién dará el golpe en el torneo?

Qué selección sorprenderá en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Qué selección sorprenderá en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

 Por Juan Pablo Strappazzon

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ya comenzó y la expectativa crece entre millones de hinchas alrededor del mundo. Mientras las selecciones se preparan, la inteligencia artificial ya anticipó cuál sería el equipo que podría dar la sorpresa del torneo.

Mundial 2026
La IA ya anticipó cuál sería el equipo que podría dar la sorpresa en el Mundial 2026

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La IA revela la posible gran sorpresa del Mundial 2026

ChatGPT, el popular chatbot basado en inteligencia artificial, fue puesto a prueba con una consigna clara: predecir qué selección podría convertirse en la gran sorpresa del Mundial 2026. Tras analizar el presente de distintos equipos, el nivel de sus jugadores y las proyecciones de cara al torneo, la IA eligió a Japón como el principal candidato a dar el golpe.

La selección que más perfil de sorpresa tiene para el Mundial 2026 es Japón”, señaló. Además, explicó que el combinado asiático cuenta con una generación veloz, un fuerte orden táctico y futbolistas que se desempeñan en las principales ligas europeas. “Muchos creen que puede llegar a cuartos de final o incluso semifinales, algo similar a lo que logró Marruecos en 2022”, agregó.

La inteligencia artificial también destacó a otras selecciones que podrían convertirse en revelaciones del torneo. Marruecos aparece nuevamente como un equipo competitivo tras su histórica actuación en Qatar 2022, mientras que Colombia ilusiona por su talento ofensivo. Austria gana terreno por la intensidad de su juego, Uzbekistán podría ser el debutante más incómodo del campeonato y Paraguay surge como un rival difícil en las fases eliminatorias.

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