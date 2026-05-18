Mundial 2026: alerta en la Selección Argentina por la lesión de Nico Paz

El mediocampista argentino Nico Paz juega infiltrado en Italia y genera preocupación en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina encendió las alarmas a menos de un mes del inicio del Mundial 2026 por la situación física de Nico Paz . El mediocampista del Como arrastra una lesión cerca de la rodilla que le provoca fuertes dolores y mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni .

El joven volante argentino sufre una dolencia ósea o articular en la periferia de la rodilla que se agrava especialmente durante los partidos y en acciones de contacto físico.

Según trascendió desde Italia, el futbolista puede caminar normalmente y realizar trabajos de recuperación sin demasiados problemas , aunque la máxima exigencia competitiva le genera un dolor muy intenso.

La situación preocupa especialmente porque se trata de una lesión traicionera, que podría empeorar considerablemente ante un golpe fuerte o una mala acción durante el juego.

Por ese motivo, tanto el cuerpo médico del Como como la Selección Argentina siguen minuto a minuto la evolución del ex futbolista del Real Madrid.

Nico Paz quiere jugar igual para clasificar a la Champions League

Pese a la lesión, el mediocampista argentino estaría dispuesto a infiltrarse para disputar la última fecha de la Serie A. El equipo dirigido por Cesc Fàbregas atraviesa una temporada histórica y todavía pelea por conseguir la clasificación a la próxima Champions League.

Actualmente, el Como marcha en la quinta posición del campeonato italiano con 68 puntos, igualando la línea de la Juventus. Una victoria ante el descendido Cremonese podría asegurarle al club uno de los boletos directos al máximo torneo europeo.

Por eso, el cuerpo médico del equipo italiano ya trabaja en un plan especial de infiltración y cuidados extremos para que el argentino pueda estar presente en el cierre de la temporada.

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Nico Paz preocupa al cuerpo técnico de Scaloni.



El mediocampista sufrió un golpe en la rodilla izquierda.



Su estado es seguido de cerca a 24 días del inicio de la Copa del Mundo.



Paz es una pieza clave en la… — DEPORTV (@canaldeportv) May 18, 2026

Scaloni sigue de cerca la situación de Nico Paz

La situación mantiene muy atento al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que considera a Nico Paz una pieza muy importante dentro del recambio generacional de la Selección Argentina. Aunque todavía no fue confirmada la lista definitiva para el Mundial 2026, el volante aparece como una fija dentro de la convocatoria albiceleste.

La preocupación principal pasa por evitar una agravación dela lesión justo antes del inicio de la Copa del Mundo. En las últimas semanas, la Selección ya venía siguiendo de cerca las evoluciones físicas de futbolistas como Cuti Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás González, especialmente en la última línea defensiva.

Ahora, la situación de Nico Paz suma un nuevo foco de atención para Scaloni a pocos días de entregar la lista definitiva.

Cómo viene la temporada de Nico Paz en Italia

El mediocampista argentino fue una de las grandes revelaciones de la temporada en la Serie A.

Con apenas 21 años, logró consolidarse como una de las figuras del Como, mostrando personalidad, calidad técnica y muchísima capacidad ofensiva en una de las ligas más competitivas del mundo. Sus actuaciones despertaron además el interés de varios clubes europeos importantes y terminaron de consolidarlo dentro del radar permanente de la Selección Argentina.