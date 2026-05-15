El Mundial 2026 y Tribuna Segura sacuden al fútbol argentino tras la decisión del Gobierno

El Gobierno argentino compartirá información de hinchas con restricciones de ingreso a estadios para reforzar la seguridad en el Mundial 2026 de Estados Unidos.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una medida de fuerte impacto en el fútbol argentino: pondrá a disposición de Estados Unidos la base de datos del programa Tribuna Segura con los nombres de personas que poseen derecho de admisión vigente en estadios . La idea es que no estén en el Mundial 2026 .

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y está vinculada a la organización de la Copa del Mundo FIFA 2026 , que se disputará entre junio y julio del próximo año en territorio estadounidense.

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La medida establece que el Ministerio de Seguridad de la Nación compartirá información con la Embajada de Estados Unidos en Argentina para colaborar en la planificación de la seguridad del Mundial 2026. La disposición quedó formalizada mediante la Resolución 444/2026 , publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, la información corresponde a personas incluidas en el programa Tribuna Segura , sistema que reúne a hinchas con restricciones para ingresar a eventos deportivos por antecedentes de violencia, sanciones judiciales o medidas preventivas.

La normativa señala que el intercambio de datos se realiza en el marco de acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad entre ambos países, además de convenios que involucran al Departamento de Justicia estadounidense.

El documento remarca que la información “deberá ser utilizada de manera exclusiva y excluyente” para la planificación táctica y operativa de la seguridad durante la Copa del Mundo.

¿Qué datos podrá usar Estados Unidos durante la Copa del Mundo?

Estados Unidos podrá acceder únicamente a la información vinculada con personas que tengan restricciones vigentes de ingreso a estadios. El objetivo es prevenir posibles incidentes durante el Mundial y reforzar controles migratorios y operativos de seguridad.

La resolución aclara que el uso de la información tendrá un plazo limitado. Los datos podrán utilizarse solamente durante el desarrollo del torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, y como máximo hasta cinco días posteriores a la finalización del campeonato.

Además, el Gobierno argentino exigió que, una vez terminado ese período, las autoridades estadounidenses eliminen “de manera definitiva e irreversible” toda la base de datos compartida, sin posibilidad de conservar copias, respaldos ni registros derivados.

La medida también instruyó a la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos para ejecutar el protocolo de tratamiento de la información y supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Cómo impacta la medida en los hinchas argentinos que viajen al Mundial 2026

La decisión genera un fuerte impacto entre los hinchas argentinos que planean viajar a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026. Con este intercambio de información, las autoridades norteamericanas podrán detectar previamente a personas con antecedentes o restricciones vinculadas a la violencia en el fútbol.

El programa Tribuna Segura fue implementado en Argentina para controlar el acceso a los estadios mediante verificación de identidad y antecedentes. En los últimos años, el sistema se transformó en una de las principales herramientas de control en eventos masivos del fútbol argentino.

Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la cooperación internacional es clave para evitar situaciones de riesgo en competencias de alcance global como una Copa del Mundo, especialmente teniendo en cuenta la enorme movilización de hinchas que genera la Selección argentina tras la conquista del Mundial de Qatar 2022.

La resolución conocida este viernes también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre privacidad, intercambio internacional de datos y controles de admisión en espectáculos deportivos.

Mientras tanto, la organización del Mundial 2026 avanza con fuertes protocolos de seguridad debido a que el torneo tendrá una dimensión histórica: será el primero con 48 selecciones y se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.