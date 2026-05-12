Mundial 2026: El proyecto solidario de la Selección 86 con vinos y turismo en Mendoza

Camino al Mundial 2026 una experiencia que une a los Campeones del 86 con el vino argentino

A 30 días del pitazo inicial del Copa Mundial de fútbol de 2026 , el recuerdo de la gesta de una de las tres estrellas argentinas reverdece en la Primera Zona del Malbec. En Luján de Cuyo , la bodega boutique Finca La Anita ha presentado una nueva propuesta enogastronómica con una experiencia sensorial junto a las nuevas añadas de los vinos Héroes y La Final , el proyecto vitivinícola de los campeones del mundo 1986.

De la presentación en la bodega lujanina participó Ricardo “El Gringo” Giusti , que se ha transformado un poco en el vocero y líder del grupo que encaró el proyecto cuatro años atrás con fines no solo recordatorios, sino también solidarios para el grupo mundialista.

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La iniciativa tiene su terroir en un genuino pacto de fraternidad forjado hace cuatro décadas y renueva su impulso comercial con miras al certamen internacional que comenzará en junio.

La génesis del proyecto se remonta a una inquietud eminentemente solidaria. Fue a partir de una amistad entre el exdefensor Oscar Ruggeri y Jorge del Valle, director para Latinoamérica de Mendoza Vineyards , que surgió la posibilidad de lanzar una etiqueta para auxiliar a las familias de los integrantes de aquel plantel que atravesaban urgencias económicas.

“El gerente comercial es amigo de Ruggeri, y me llamó el Cabezón y me dijo si podíamos interesarnos”, relata Ricardo Giusti, histórico mediocampista de la Selección Argentina y, después de consultar al grupo —que incluye no solo a los jugadores, sino también a otros componentes del equipo como Galíndez, el utilero del plantel, o al secretario administrativo de selecciones de la AFA— la respuesta fue unánime por el sí y así nació el proyecto, que reparte ganancias entre el equipo y la bodega.

Richard Bonvin y Ricardo El Gringo Giusti Richard Bomvin (CEO de Finca La Anita) y el campeón del mundo, Ricardo Giusti camino a la Copa Mundial de Futbol de 2026 con los vinos de los Campeones de México 86

Una estructura empresarial para proteger a todos

La estructura del negocio, sin embargo, demandó una seriedad empresarial. Los protagonistas no se limitaron a ceder sus derechos de imagen, sino que diseñaron una arquitectura legal para resguardar equitativamente a todos los involucrados.

“La gente se cree que esto se hace diciendo: bueno, yo me junto con el CEO de Finca La Anita y ya está, y la verdad no. Tuvimos reuniones con contadores, con abogados, con el gerente financiero. Para eso tuvimos que hacer una sociedad anónima, poner a todos los integrantes, hacer un contrato como corresponde”, detalla Giusti sobre el proceso, que llevó un par de años de trabajo.

El acuerdo engloba a treinta y dos personas, incluyendo jugadores, cuerpo técnico, equipo médico, utileros y personal administrativo de la Asociación del Fútbol Argentino, amparando incluso económicamente a las familias de los miembros ya fallecidos.

El legado humano de Bilardo

El proyecto es la materialización de una filosofía que excedió el campo de juego. El plantel, que se mantiene en comunicación constante a través de WhatsApp, continúa aplicando los preceptos de su entrenador.

“Bilardo a nosotros nos ha dejado un poco locos, eso sí, pero nos ha dejado algo esencial en la vida: que seas un buen tipo, que seas solidario, que seas amable, que seas respetuoso y que además ayudemos a la gente que necesite”, reflexiona Giusti, destacando también la función formativa de la disciplina deportiva para las nuevas generaciones.

“El deporte crea vínculos, crea amistades, te hacés solidario. Hay un montón de cosas que son muy útiles para la vida”.

Los vinos: Héroes y La Final

Para materializar este homenaje, Finca La Anita (propiedad del grupo Origin Wine y pionera en la alta gama nacional) dispuso de uvas provenientes de sus setenta hectáreas ubicadas en Agrelo.

Así nacieron las etiquetas de la línea: La Final Malbec, Héroes Malbec y Héroes Blend, este último estructurado sobre una base de 70% Malbec, complementado con porcentajes de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot.

El cuidado estético de las botellas apela a la memoria visual: mientras que La Final exhibe una fotografía del equipo formado antes del comienzo del partido en el Estadio Azteca, Héroes destaca por su sobria etiqueta negra y una cápsula con los colores patrios, donde brilla en dorado la emblemática Copa del Mundo.

“El vino hay que tomarlo”

Frente a la cuidada presentación del producto, Giusti advierte sobre una curiosa paradoja en el comportamiento de los consumidores y coleccionistas.

Como autoproclamado defensor del terruño local, “Para mí el mejor vino del mundo está acá, el Malbec argentino es extraordinario”, el campeón lamenta que el valor simbólico de la botella atente contra su propósito original.

“El problema que tenemos con estos vinos es que guardan la botella y se la guardan llena. Tienen que tomarlo. Tomalo, disfrutalo, porque yo sé que vas a volver a comprarlo, porque el vino la verdad que es muy buen vino, la calidad es extraordinaria”, asegura.

La apuesta internacional rumbo al Mundial 2026

En el plano estrictamente comercial, la línea aprovecha la coyuntura del inminente Mundial 2026, con sede compartida en Norteamérica, para consolidar su expansión.

En Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, atravesado por el fervor que suscita la figura de Lionel Messi, las etiquetas ya se comercializan en grandes superficies minoristas.

Para afianzar este mercado, referentes del equipo como Sergio Batista y el propio Giusti han encabezado diversas presentaciones que se repetirán durante el Mundial.

Enoturismo con mística mundialista

Mientras tanto, en Mendoza, la bodega inaugura este mes una propuesta de enoturismo específica para trasladar la mística mundialista a sus instalaciones.

La “Experiencia Los Campeones” contempla una cata a ciegas en la sala de barricas, donde aromas y texturas, junto a sonidos y relatos de México 86, acompañan la degustación.

El recorrido culmina con el Asado de los Campeones: empanadas, asado y, de postre, panqueques con dulce de leche; un homenaje al asado con que el Don Diego y Coco Villafañe esperaban a todo el plantel después de cada partido en México.

Un brindis por la memoria y la solidaridad

La convergencia entre uno de los hitos deportivos más trascendentes del país y la excelencia vitivinícola mendocina resulta en un proyecto que desafía la simple lógica mercantil.

En cada copa que se sirve de estas botellas no solo se degusta el carácter del terroir lujanino, sino que se celebra la vigencia de un equipo que sigue demostrando que la solidaridad es un valor inalterable.