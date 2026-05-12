Las nuevas caras que asoman en la Legislatura de Mendoza.

La renovada composición de la Legislatura de Mendoza ya tuvo su debut y ambas cámaras encaran la agenda legislativa de los próximos meses. El oficialismo reforzó su mayoría con voces petristas y libertarias , que prometieron el voto aliado, mientras el peronismo espera revitalizar su rol opositor detrás de nuevas caras en el recinto.

La semana pasada, la Casa de las Leyes comenzó a sesionar con la mitad de las bancas actualizadas y definió sus autoridades para el nuevo período. En el Senado , como novedad, el Partido Justicialista (PJ) -separado del sector kirchnerista- conformó el interbloque Encuentro Mendocino junto con un sector de La Unión Mendocina (LUM) para poder quedarse con la segunda minoría, y puso al peronista Mauricio Sat como vicepresidente de la Cámara. En Diputados , en tanto, la estrategia no se replicó y como vicepresidente primero quedó Matías Montes .

El PJ decidió reordenarse en la Legislatura tras el mal resultado en las elecciones pasadas. Acorde a lo que sucede a nivel nacional, el kirchnerismo apartó sus filas del sector que responde a los intendentes y armó el bloque Fuerza Patria en ambas cámaras. Pero además, en Senadores, los justicialistas conformaron el interbloque Encuentro Mendocino , con Ariel Pringles como presidente.

En este contexto, Adriana Cano -autoridad del bloque PJ- y Mauricio Sat vienen con proyección dentro del espacio, pero el partido opositor buscó renovación con distintos nombres -aunque también sumaron "viejos conocidos"-. Uno es el de María Luz Llorens, una de las senadoras jóvenes con recorrido en la militancia peronista, vinculada al sector del ciurquismo, con una impronta dialoguista y territorial de su banca.

Luz Llorens Senadora Luz Llorens.

"Es la primera vez que tengo un cargo institucional, cómo no voy a venir acompañada de expectativas, ideas y ganas. Creo que se viene una nueva etapa, pero hay que trabajar para eso. Quiero que mi banca sea abierta, de fácil acceso, traer los temas al recinto", expresó.

Respecto al rol actual de los legisladores y su vínculo con la población, la senadora comentó: "Tenemos que estar cerca de la gente, ha sido también culpa nuestra que haya un distanciamiento, entonces hay que trabajar en pos de acercar a la gente a estos espacios institucionales, que sepan qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos a trabajar, y que no estemos alejados de lo que está pasando afuera".

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores, bloque justicialista, Matías Monte, Diputado Foto: Cristian Lozano

El PJ decidió poner al legislador entrante Matías Montes como primer vicepresidente en Diputados. Se trata de un hombre del "riñón" del intendente de Maipú, Matías Stevanato. No es nuevo en la política, viene de ser director de Desarrollo Humano en ese municipio.

"Este bloque viene con un gran desafío, que es ponernos a disposición siempre que las instituciones lo requieran, pero también para cuidar los intereses de los mendocinos y las mendocinas”, declaró el diputado.

Expectativa por el rol de los libertarios y los petristas

Los outsiders de La Libertad Avanza (LLA) armaron un bloque propio en ambas Cámaras, separándose del radicalismo, aunque prometieron ser aliados dentro de la Legislatura.

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores, diputada Cecilia Soler Diputada Cecilia Soler. Foto: Cristian Lozano

La tropa que responde a Facundo Correa Llano, legislador nacional y presidente del espacio en la provincia, tiene a Lucas Fosco como principal cara en el bloque del Senado. El lavallino tuvo un cargo en el PAMI seccional Mendoza. Pero también asoman otros nombres, como el de Cecilia Soler, la joven diputada que en su momento estuvo enfrentada a Lourdes Arrieta y viene del Partido Libertario.

Por el lado de los legisladores encolumnados detrás de Luis Petri, quienes decidieron quedarse dentro de Cambia Mendoza, asoma Griselda Petri, quien accedió a la vicepresidencia tercera de la Cámara baja. "Quiero ponerme a disposición para que trabajemos todos juntos en pos del fortalecimiento de la institucionalidad de la provincia”, sostuvo la hermana del legislador nacional con intenciones de ser gobernador.