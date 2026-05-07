El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto para incentivar inversiones y reordenar organismos estatales.

El Gobierno de Mendoza envió un proyecto de ley a la Legislatura para fomentar la inversión en la provincia -a través de la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) - y reordenar organismos estatales , como el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y el Instituto de Juegos y Casinos .

El Ejecutivo, en línea con lo anunciado el 1° de mayo , presentó una iniciativa orientada a "modernizar el Estado" y "promover las inversiones" mediante un reordenamiento en la administración pública, el saneamiento de activos históricos y la incorporación de beneficios para inversores .

Los ejes del proyecto del Gobierno de Mendoza enviado a la Legislatura

Adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) : atraer capitales nacionales y extranjeros con beneficios impositivos para los inversores.

: atraer capitales nacionales y extranjeros con beneficios impositivos para los inversores. Disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) : el organismo agotó sus recursos tras décadas de funcionamiento y el Ejecutivo busca reorientar su rol a los nuevos mercados.

: el organismo agotó sus recursos tras décadas de funcionamiento y el Ejecutivo busca reorientar su rol a los nuevos mercados. Reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) : optimizar la gestión, racionalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sustentabilidad institucional y financiera.

: optimizar la gestión, racionalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sustentabilidad institucional y financiera. Cierre definitivo de los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos: limpieza de carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, para reducir costos y evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia.

Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento, nueva sede Foto: Prensa FTyC

Disolución del Fondo para la Transformación y adhesión al RIMI

El proyecto enviado a la Legislatura contempla el cierre del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. El Gobierno explicó que el organismo vio reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen.

"Se apunta a concentrar en dos herramientas específicas: el financiamiento del sector productivo, básicamente el subsidio de tasa, y el fortalecimiento del sistema de garantías. El proyecto diseña la manera en la que se va a disolver el Fondo porque es una estructura que lleva mucho tiempo en la provincia, que fue diseñada con otro volumen y con otras herramientas", afirmó este jueves el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

A su vez, la iniciativa plantea la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa busca dar “estabilidad fiscal” a quienes se sumen, a través de dos aspectos: no se crearán nuevos impuestos por un periodo de 10 años desde la promulgación de la ley y se fijarán alícuotas máximas las existentes.

Reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos

El proyecto también faculta al Instituto Provincial de Juegos y Casinos para reorganizar su estructura durante el plazo de un año. Esta medida, explicó el Gobierno, se vincula con el impacto negativo derivado del incendio ocurrido en marzo pasado en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, que destruyó por completo el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza, provocó el cierre de la sala y la interrupción de sus actividades. Otros motivos mencionados son los cambios tecnológicos y operativos en la industria del juego.

incendio, casino, tótem boulevard Incendio del casino de San Martín. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

La inactividad de esa sala, según el Ejecutivo, implica la “pérdida del 32% de su recaudación bruta, con una merma estimada en aproximadamente $2.450 millones para el resto del año”. A esto se suma la obligación de sostener el pago de bonificaciones al personal, con un costo estimado de $53 millones en abril y de $650 millones en lo que resta del 2026.

Qué pasará con los empleados del FTyC y del IPJyC

El ministro de Hacienda sostuvo que la disolución del Fondo para la Transformación implicará una reorganización del personal: “Aquellos empleados que hacen tareas que vamos a seguir haciendo, como el subsidio de tasa o el sistema de garantías, se relocalizarán en la unidad que continúe con estas herramientas”. Y dijo que parte del personal ya comenzó a ser reubicado en otros organismos públicos que tenían vacantes sin cubrir.

El resto podrá acceder al retiro voluntario. Quienes no acepten esa alternativa y no sean requeridos por otro organismo pasarán a disponibilidad por seis meses y, posteriormente, se extinguirá la relación laboral.

foto de casino 1

En el caso del Instituto de Juegos y Casinos, también está prevista la implementación de un sistema de retiro voluntario con acceso a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente, o la posibilidad de reubicación, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”.

Si la nueva función implica una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos. Otra alternativa para los actuales trabajadores es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público.

Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, con una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.