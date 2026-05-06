7 de mayo de 2026
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Manuel Adorni

Javier Milei defendió a Manuel Adorni, confirmó que adelantará su declaración jurada y descartó su renuncia

El Presidente aseguró que el jefe de Gabinete “es una persona honesta” y dijo que presentará su declaración jurada antes del plazo límite del 31 de julio.

El presidente volvió a respaldar a su Jefe de Gabinete.

El presidente volvió a respaldar a su Jefe de Gabinete.

Ni en pedo se va Adorni”, lanzó el mandatario durante una entrevista con LN+ desde Los Ángeles, antes de regresar al país. Además, confirmó que el funcionario adelantará la presentación de la documentación patrimonial.

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Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar todo por adelantado”, aseguró Milei, quien explicó que el plazo legal vence el 31 de julio, pero que el jefe de Gabinete decidió acelerar el trámite “por las estupideces que se debaten públicamente”.

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Javier Milei dijo que Manuel Adorni “tiene todo en orden”

El Presidente insistió en que el funcionario “es una persona honesta y un hombre de bien” y descartó cualquier posibilidad de desplazarlo del cargo.

No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó Milei, y agregó: “Si tuviera los dedos sucios, nadie se queda con los dedos sucios dentro de mi gobierno”.

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En esa línea, sostuvo que revisó personalmente la situación patrimonial del jefe de Gabinete y aseguró que “las cosas que me presentó estaban en orden”.

También negó que existan pedidos dentro del oficialismo para apartar a Adorni. “Nadie me planteó que tiene que estar fuera del gabinete”, remarcó.

La respuesta de Milei a las críticas a Adorni y a la presión mediática

Durante la entrevista, el mandatario cuestionó la cobertura mediática del caso y apuntó contra periodistas y dirigentes opositores. “No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas”, sostuvo, en referencia a las críticas que recibió Adorni en las últimas semanas.

Además, Milei cargó contra la diputada Marcela Pagano, a quien acusó de impulsar “mentiras y fantasías”, y cuestionó la credibilidad del contratista Matías Tabar, quien declaró que Adorni habría pagado 245 mil dólares en efectivo por remodelaciones en una vivienda de un barrio cerrado.

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“Le dan entidad a un mentiroso”, dijo el Presidente sobre Tabar, y minimizó las versiones sobre las reformas: “Hablaban de una cascada y eran dos cañitos”.

El rol de Patricia Bullrich y el adelantamiento de la declaración jurada

Las declaraciones de Milei llegaron luego de que Patricia Bullrich pidiera públicamente que Adorni presente cuanto antes su declaración jurada para desactivar la polémica.

Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido”, afirmó la senadora en declaraciones televisivas. Según Milei, el adelantamiento de la presentación ya estaba previsto y Bullrich “spoileó lo que iba a suceder”.

El mandatario aclaró además que no está enojado con la legisladora y sostuvo que comprende la necesidad de cerrar rápidamente la controversia.

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“No gobierno por la imagen”, aseguró Milei

En otro tramo de la entrevista, el Presidente relativizó el posible costo político de la defensa de Adorni y aseguró que su prioridad es “hacer lo correcto”. “Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia”, afirmó.

También reconoció el malestar económico que atraviesa parte de la sociedad y admitió que el primer trimestre del año fue complejo. “Entiendo el malestar de las cosas que pasaron en el primer trimestre. La gente tiene razón”, señaló, aunque aseguró que “la economía se está empezando a dinamizar” y que “los salarios reales vuelven a crecer”.

Por último, Milei insistió en que no piensa modificar el rumbo económico y sostuvo que serán los argentinos quienes evalúen su gestión en las próximas elecciones. “El año que viene los argentinos decidirán si quieren cuatro años más de Milei o no”, expresó.

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