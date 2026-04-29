Los argumentos de Manuel Adorni para defender su patrimonio y viajes al exterior

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados su informe de gestión y se refirió a una amplia variedad de temas, entre ellos, su patrimonio y sus viajes al exterior . Durante la exposición rechazó la existencia de “delito ” y dijo que lo demostratará en la Justicia .

En medio de la investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, el funcionario asistió al Congreso de la Nación . Sobre el viaje oficial del 6 de marzo de 2026 a Miami y Nueva York , en el que viajó su esposa como parte de la comitiva presidencial, afirmó: “Fue aclarado en la Justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026. Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad ”.

Adorni expuso en el Congreso su primer informe de gestión en medio de las acusaciones: "No voy a renunciar"

Adorni destacó que la causa fue archivada y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito” , y aseguró: “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”.

adorni Manuel Adorni, en el Congreso.

En ese sentido, sostuvo: “Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”, informó Noticias Argentinas.

A su vez, el jefe de los ministros pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. Al respecto, dijo: “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.

Manuel Adorni: su declaración jurada y la TV Pública

Adorni se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la detalla su patrimonio integral. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. También las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la Justicia”, especificó.

“Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, se expidió el funcionario, y rechazó contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío. Además, desmintió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley de Ética Pública o en sus reglamentaciones".

En defensa del rumbo económico del Gobierno nacional

El jefe de Gabinete admitió que la última cifra difundida por el INDEC fue mala, pero dijo que "a pesar de la turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación; el BCRA sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable, sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas".

adorni

"Pasamos de una inflación anual del 211,4% en 2023, a una inflación de 31,5% en 2025, el nivel más bajo en siete años. Mi reconocimiento al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo y el enorme equipo que lo acompaña, dijo Adorni sobre la baja en los índices de la inflación", afirmó.

Asimismo, habló de "la nueva estabilidad macroeconómica". "Frente a una Europa sin crecimiento y un mundo con altísima incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, Argentina es el país más crece en América y acumula un 10,1% de crecimiento desde el comienzo de la gestión", añadió.

El respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni

Además de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, se acomodarán en el primer piso, alrededor de Javier y Karina Milei, los integrantes del bloque libertario del Senado que preside Patricia Bullrich.

Entre los invitados a la sesión estuvieron los ministros Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandro Monteoliva (Seguridad) Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa).