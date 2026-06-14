Además de Adorni, qué otros funcionarios y dirigentes libertarios se sumaron al régimen simplificado de Ganancias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y, poco antes de presentar su declaración jurada de 2025 , solicitó la incorporación al régimen simplificado de Ganancias . Sin embargo, no fue el único integrante del Poder Ejecutivo en hacerlo .

Según publica NA, al menos cuatro funcionarios más de las altas esferas del gobierno de Javier Milei tomaron la misma decisión y se sumaron al esquema impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Primero Adorni y luego otros referentes del oficialismo avanzaron con el trámite para incorporarse al sistema. Entre ellos, se encuentran:

En contraposición, no hay registros de adhesión del presidente Javier Milei ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre otros funcionarios. A su vez, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, figura como monotributista categoría G, mientras que Karina Milei lo hace en la categoría A.

Si bien no ocupan cargos en el Ejecutivo, otros dirigentes libertarios también solicitaron ingresar al esquema, entre ellos:

José Luis Espert .

. Fernando Iglesias , embajador ante la Unión Europea y Bélgica.

, embajador ante la Unión Europea y Bélgica. Juan Pazos , extitular de ARCA.

, extitular de ARCA. Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

Según consta en la web oficial de ARCA, las solicitudes se presentaron en distintas fechas. Por ejemplo, Sturzenegger inició el trámite el 7 de mayo y Espert el 9 de junio, mientras que Adorni y su esposa lo hicieron con posterioridad.

Fernando Iglesias El exdiputado, hoy embajador, Fernando Iglesias, también pidió sumarse al régimen de ARCA.

Para qué sirve el régimen simplificado de ARCA

El objetivo del sistema es simplificar la determinación y la presentación del Impuesto a las Ganancias para determinados contribuyentes. En la práctica, reduce la cantidad de información requerida para la liquidación del tributo y forma parte de las medidas de simplificación administrativa impulsadas por el Gobierno.

En este marco, Adorni fue incorporado al sistema bajo el código “639-Ganancias Simplificada Ley 27.799”, lo que formaliza su adhesión al régimen.