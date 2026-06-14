14 de junio de 2026
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Manuel Adorni

Además de Adorni, qué otros funcionarios y dirigentes libertarios se sumaron al régimen simplificado de Ganancias

Varios funcionarios y dirigentes cercanos a Javier Milei solicitaron incorporarse al esquema de ARCA para simplificar la liquidación del tributo. Los nombres.

Gabinete en el Congreso

Según publica NA, al menos cuatro funcionarios más de las altas esferas del gobierno de Javier Milei tomaron la misma decisión y se sumaron al esquema impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Como Adorni: quiénes se sumaron al régimen simplificado de Ganancias

Primero Adorni y luego otros referentes del oficialismo avanzaron con el trámite para incorporarse al sistema. Entre ellos, se encuentran:

  • Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
  • Santiago Viola, secretario de Justicia.
  • Andrés Vázquez, titular de ARCA.
  • Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia.
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Como Manuel Adorni, Federico Sturzenegger solicit&oacute; la adhesi&oacute;n al r&eacute;gimen simplificado de ARCA.

Como Manuel Adorni, Federico Sturzenegger solicitó la adhesión al régimen simplificado de ARCA.

En contraposición, no hay registros de adhesión del presidente Javier Milei ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre otros funcionarios. A su vez, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, figura como monotributista categoría G, mientras que Karina Milei lo hace en la categoría A.

Si bien no ocupan cargos en el Ejecutivo, otros dirigentes libertarios también solicitaron ingresar al esquema, entre ellos:

  • José Luis Espert.
  • Fernando Iglesias, embajador ante la Unión Europea y Bélgica.
  • Juan Pazos, extitular de ARCA.
  • Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

Según consta en la web oficial de ARCA, las solicitudes se presentaron en distintas fechas. Por ejemplo, Sturzenegger inició el trámite el 7 de mayo y Espert el 9 de junio, mientras que Adorni y su esposa lo hicieron con posterioridad.

Fernando Iglesias
El exdiputado, hoy embajador, Fernando Iglesias, tambi&eacute;n pidi&oacute; sumarse al r&eacute;gimen&nbsp; de ARCA.

El exdiputado, hoy embajador, Fernando Iglesias, también pidió sumarse al régimen de ARCA.

Para qué sirve el régimen simplificado de ARCA

El objetivo del sistema es simplificar la determinación y la presentación del Impuesto a las Ganancias para determinados contribuyentes. En la práctica, reduce la cantidad de información requerida para la liquidación del tributo y forma parte de las medidas de simplificación administrativa impulsadas por el Gobierno.

En este marco, Adorni fue incorporado al sistema bajo el código “639-Ganancias Simplificada Ley 27.799”, lo que formaliza su adhesión al régimen.

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