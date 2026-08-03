3 de agosto de 2026
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Senado de la Nación Argentina

Senado: el Gobierno cede en la Ley de Tierras para destrabar la ley de propiedad privada

La Libertad Avanza propone fijar un tope a la extranjerización y sumar controles. Busca votos clave para retomar la sesión este jueves.

La Libertad Avanza acepta cambios en el proyecto oficial para destrabar la discusión.

La Libertad Avanza acepta cambios en el proyecto oficial para destrabar la discusión.

Foto: NA

El giro responde a la necesidad de sumar apoyos entre los bloques dialoguistas, en medio de un escenario de fuerte resistencia política y social que puso en duda la viabilidad del proyecto.

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La Libertad Avanza acepta un cambio clave para la Ley de Tierras: del límite cero al 25%

El proyecto oficialista había sido cuestionado por plantear una liberalización casi total en la venta de tierras a extranjeros, eliminando restricciones vigentes desde 2011.

Ahora, la nueva redacción establece:

  • Un tope del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros en cada provincia.
  • La posibilidad de que las provincias fijen límites aún más bajos.
  • La obligación de registrar cada operación con datos del comprador y su nacionalidad.

Este cambio representa un giro significativo en la postura del oficialismo, que pasó de promover la apertura total a aceptar restricciones para evitar el fracaso legislativo.

El Senado de la Naci&oacute;n sesionar&aacute; este jueves y los cambios a la Ley de Tierras podr&iacute;an obtener la media sanci&oacute;n.

El Senado de la Nación sesionará este jueves y los cambios a la Ley de Tierras podrían obtener la media sanción.

Entre los nuevos puntos incorporados al proyecto también se destaca la implementación de un sistema de “doble conforme”, que exigirá la aprobación tanto del Estado nacional como de la provincia donde se ubique el terreno.

Además, se incluyen limitaciones específicas:

  • Prohibición de compra de tierras por parte de estados extranjeros.
  • Restricciones para empresas con participación estatal extranjera.
  • Controles especiales en zonas de frontera por razones de seguridad nacional.

También se establece que el Poder Ejecutivo no podrá delegar las autorizaciones en funcionarios de menor rango, lo que busca reforzar el control político sobre estas operaciones.

Inviolabilidad de la propiedad privada y la Ley de Tierras: la pelea por los votos en el Senado

Los cambios forman parte de una estrategia del oficialismo para reunir los 37 votos necesarios y retomar la sesión que había quedado en cuarto intermedio el pasado 16 de julio.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, a los que suma el respaldo del PRO, pero necesita del acompañamiento de sectores de la UCR y bloques provinciales.

En ese contexto, los apoyos siguen siendo inciertos y dependen en gran medida de cómo impacten las modificaciones anunciadas en los legisladores indecisos.

Incluso, desde el oficialismo estiman que podrían alcanzar entre 38 y 40 votos, aunque reconocen que el escenario sigue abierto.

El proyecto generó un fuerte rechazo de distintos sectores políticos, sociales y ambientales, que advierten sobre una posible afectación a la soberanía territorial.

Entre las voces críticas también se expresó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien rechazó la extranjerización de tierras y marcó diferencias con el Gobierno.

A su vez, se espera una movilización frente al Congreso el día de la sesión, impulsada por organizaciones que se oponen a la iniciativa bajo consignas como “Argentina no se vende”. En Mendoza, la manifestación se replicará en la puerta de la Legislatura.

Las modificaciones a la Ley de Tierras podr&iacute;a obtener media sanci&oacute;n este jueves en el Senado.

Las modificaciones a la Ley de Tierras podría obtener media sanción este jueves en el Senado.

Los otros cambios que propone el proyecto oficialista

La reforma de la Ley de Tierras forma parte de un paquete más amplio dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que también incluye:

  • Cambios en la Ley de Expropiaciones
  • Modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego
  • Aceleración de desalojos en casos de ocupaciones o falta de pago

En este marco, el oficialismo apuesta a que las concesiones realizadas permitan destrabar una discusión que ya tuvo varios intentos fallidos, en una semana que será clave para definir el futuro del proyecto en el Senado.

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