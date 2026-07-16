Senado: sin acuerdo con aliados, el oficialismo postergó otra vez la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Bullrich pidió postergar el debate, ya que LLA no reunía los votos para aprobarla.

El Senado de la Nación volvió a postergar el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y pasó a un nuevo cuarto intermedio, en lo que ya representa la cuarta vez que el proyecto queda sin ser debatido en el recinto .

La decisión fue impulsada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich , quien propuso retomar la discusión el próximo 6 de agosto , luego del receso invernal. La moción fue aprobada por amplia mayoría y dejó nuevamente en suspenso una de las iniciativas clave del Gobierno, que no logra acercar posiciones con bloques dialoguistas para sacar la media sanción.

La postergación se debe principalmente por el cuestionamiento de aliados al capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros (que modifica la vigente Ley de Tierras), considerado el punto más conflictivo del proyecto.

El oficialismo logró reunir el quórum, pero no consiguió los votos necesarios para avanzar con la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger .

Uno de los principales obstáculos fue la resistencia de sectores de la oposición dialoguista a aprobar la extranjerización de tierras, un capítulo que habilita la venta sin límites a inversores extranjeros y que generó fuertes cuestionamientos.

El oficialismo logró la aprobación de varios pliegos en el Senado, pero no la aprobación de una ley clave para Milei. Foto: NA

La falta de respaldo de aliados clave y las reiteradas modificaciones al dictamen —más de 15 desde su firma— terminaron de complicar el escenario y obligaron a suspender el debate.

Además, el clima político se vio atravesado por tensiones entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había sugerido frenar la sesión.

El proyecto, ingresado a fines de marzo, ya había sufrido tres intentos fallidos de tratamiento, lo que evidencia las dificultades del Gobierno para consolidar mayorías en la Cámara alta.

El Senado nacional avanzó con varios pliegos para ocupar cargos vacantes en la Justicia Federal

Mientras el debate principal volvía a naufragar, el Senado sí avanzó —previamente— con otros temas del temario y aprobó una treintena de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

Entre los nombramientos destacados aparece el de Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para un juzgado federal clave en Lomas de Zamora, y el de Víctor Pesino, cuya continuidad como camarista generó fuerte controversia. Pesino obtuvo el acuerdo del Senado con una votación ajustada y dividida.

El magistrado fue cuestionado por sectores del peronismo debido a sus fallos recientes, entre ellos la decisión de reponer la Ley de Modernización Laboral, además de supuestos vínculos con el Poder Ejecutivo.

Durante el debate, desde la oposición plantearon dudas sobre su independencia judicial, mientras que el oficialismo defendió su continuidad y destacó el cumplimiento de los procedimientos formales.

También se dio ingreso formal a nuevas postulaciones, entre ellas las de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para integrar la Cámara Federal porteña, un tribunal estratégico donde se tramitan causas sensibles para el Gobierno.

La sesión completa del Senado en la que se cayó el debate por inviolabilidad privada