Victoria Villarruel y Patricia Bullrich profundizan su interna: los fuertes mensajes que cruzaron

La vicepresidenta y la jefa del bloque libertario en el Senado volvieron a cruzarse.

La interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , volvió a quedar expuesta en las últimas horas y amenaza con frustrar la sesión convocada para este jueves, en la que el oficialismo busca avanzar con el proyecto de propiedad privada , una iniciativa que modifica el régimen de compra de tierras por parte de extranjeros y endurece los desalojos de inmuebles usurpados.

A las dificultades para reunir el quórum por la ausencia de senadores dialoguistas se sumó un fuerte intercambio entre Villarruel y Bullrich, que volvió a evidenciar las tensiones que atraviesan al oficialismo en la Cámara alta.

La vicepresidenta se mostró contraria a realizar la sesión apenas unas horas después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?" , le reprochó Villarruel a Bullrich durante un intercambio de mensajes.

La discusión fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento personal. En uno de los mensajes, Villarruel acusó a la senadora de responder políticamente a la secretaria general de la Presidencia.

"Andá a chuparle las medias a Karina", le habría dicho la vicepresidenta en referencia a Karina Milei.

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política", contestó la jefa del bloque libertario, en un nuevo capítulo de la disputa interna que desde hace meses mantiene divididos a distintos sectores de La Libertad Avanza.

El oficialismo, con problemas para conseguir el quórum

Más allá del enfrentamiento político, la principal preocupación del oficialismo pasa por la falta de los 37 senadores necesarios para iniciar la sesión.

De acuerdo con la información conocida este miércoles por la noche, al menos tres senadores de la UCR no asistirán, al igual que un legislador del bloque Provincias Unidas y los dos representantes de Santa Cruz, quienes cuestionan aspectos centrales del proyecto.

Esa situación deja en duda la posibilidad de que el Senado pueda comenzar el debate previsto para este jueves.

Qué propone la ley de propiedad privada

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza busca introducir modificaciones profundas en el régimen de propiedad privada.

Uno de los cambios más relevantes elimina las restricciones generales para la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque establece que las provincias deberán autorizar esas operaciones. En el caso de inmuebles ubicados en zonas de frontera, también será necesaria la intervención del Gobierno nacional.

La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal de otros países adquieran tierras rurales, salvo autorización expresa de la Nación y de la provincia correspondiente.

Además, incorpora la figura del silencio administrativo positivo: si en un plazo de 180 días no existe objeción de las autoridades competentes, la operación quedará automáticamente autorizada.

Desalojos más rápidos y pliegos judiciales

La iniciativa también incorpora un procedimiento de desalojo exprés para casos de usurpaciones o tenencias precarias. El juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el propietario acredite de manera verosímil su derecho mediante documentación.

Para los casos de alquileres con falta de pago, el proyecto mantiene la obligación de intimar previamente al inquilino mediante carta documento o correo electrónico, otorgándole al menos diez días para regularizar la deuda antes de iniciar el proceso judicial.

En la misma sesión, si finalmente se concreta, el oficialismo también pretende tratar 36 pliegos judiciales, entre ellos la prórroga del mandato del camarista Víctor Pesino y la designación de Juan Rodríguez Ponte como juez federal de Lomas de Zamora.

Sin embargo, antes de avanzar con cualquiera de esos temas, La Libertad Avanza deberá superar un obstáculo previo: conseguir el quórum en un Senado donde las diferencias con la oposición y las propias internas del oficialismo vuelven a complicar la agenda legislativa.