Nuevo contraste de Victoria Villarruel con el Gobierno: se metió en el conflicto docente y respaldó a los educadores

La titular del Senado vuelve a pararse en la vereda de enfrente de Casa Rosada.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno nacional al respaldar el reclamo salarial de los docentes y reclamar una “retribución acorde” a la tarea que desempeñan. Sus declaraciones se dan en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo y el sistema educativo.

El posicionamiento se produce a menos de un mes de un fallo de la Corte Suprema que dejó firme una cautelar para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario , un tema que generó fricciones entre la Casa Rosada y las universidades .

Villarruel sostuvo que los trabajadores de la educación “merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan” , en una definición que impacta de lleno en el debate salarial del sector.

La vicepresidenta expresó su postura en el marco del aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios, y aprovechó la ocasión para poner en valor el rol de los docentes en la formación de las nuevas generaciones .

El Instituto Social Militar Dámaso Centeno comenzó su historia hace más de un siglo con una idea profundamente argentina: brindar educación, contención y oportunidades a quienes más lo necesitaban. Desde entonces, miles de alumnos pasaron por sus aulas y encontraron ahí una… pic.twitter.com/Q4y3PnFcQl

En sus publicaciones, también remarcó su vínculo personal con la institución: “Guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal”, sostuvo, al recordar su paso por el establecimiento.

El contraste de Villarruel con la estrategia del Gobierno nacional

El mensaje de Villarruel se interpreta como un nuevo gesto de diferenciación respecto de la política educativa del Gobierno, en momentos en que persisten los reclamos por financiamiento y salarios en universidades y escuelas.

Desde el oficialismo, la discusión presupuestaria con el sector viene siendo uno de los principales focos de conflicto, con gremios que reclaman recomposición salarial y mayor inversión.

Victoria Villarruel y Javier Milei siguen enfrentados.

En ese contexto, la vicepresidenta vinculó directamente el futuro del país con las condiciones laborales del sector docente, al señalar que “quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para la Nación”.

Villarruel puso el foco en el valor estructural del sistema educativo y en el trabajo de los docentes. “Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar”, afirmó, en un mensaje que refuerza el reconocimiento al sector y la vuelve a parar en la vereda de enfrente de Casa Rosada.