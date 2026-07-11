José Valerio y la independencia judicial: "El juez solo tiene una instrucción: la Constitución y la ley"

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio , sostuvo que la independencia judicial es un pilar central del sistema republicano y advirtió que su garantía depende, en última instancia, de que cada juez resuelva sin interferencias. “El juez solo tiene una instrucción: la Constitución y la ley” , afirmó.

La definición se dio en el tercer episodio de “Ciudadanía y República” , el ciclo de Andino Streaming que busca explicar de manera accesible el funcionamiento de la Justicia y su impacto en la vida democrática .

Según el magistrado, la independencia no implica aislar al Poder Judicial como institución, sino garantizar que cada juez pueda resolver sin interferencias externas ni internas , en base al marco normativo vigente.

El juez debe ser independiente incluso de sus propios intereses y preferencias El juez debe ser independiente incluso de sus propios intereses y preferencias

Independencia del juez y del Poder Judicial: por qué no son lo mismo

Valerio planteó que no es lo mismo hablar de independencia de los jueces que de independencia del Poder Judicial. Explicó que, mientras la Justicia es uno de los tres poderes del Estado del sistema republicano, los jueces deben ser independientes incluso de las jerarquías internas del propio régimen.

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“Si pensáramos en un Poder Judicial independiente como estructura, podría haber jueces que reciban instrucciones de tribunales superiores. Eso no puede ocurrir”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que el modelo constitucional argentino se basa en el “gobierno de la ley”, en contraposición al “gobierno de los hombres”. Es decir, las decisiones no deben depender de voluntades políticas, intereses económicos ni presiones sociales, sino exclusivamente de la normativa vigente.

“El juez debe ser independiente incluso de sus propios intereses y preferencias”, sintetizó.

José Valerio se refirió a la independencia de los jueces y cómo mantener la imparcialidad. Foto: Mike Bartoluce

José Valerio y la construcción de la imparcialidad de los jueces

Más allá de la definición teórica, Valerio hizo foco en cómo se ejerce esa independencia en el día a día. Afirmó que no se trata de una condición automática, sino de un hábito que se construye con formación, conducta y experiencia. “Es una cultura, una costumbre, un aprendizaje en el transcurso del tiempo”, subrayó.

Al resolver debo hacerlo según lo que establecen la ley y la Constitución, que expresan la voluntad del pueblo Al resolver debo hacerlo según lo que establecen la ley y la Constitución, que expresan la voluntad del pueblo

En esa línea, remarcó que el rol del juez exige una conducta pública acorde a esa responsabilidad. “Debe demostrar seriedad y responsabilidad en su vida cotidiana, porque eso también hace a su función”, señaló. Si bien reconoció que los magistrados no dejan de ser personas, con ideas y preferencias, resaltó que esas posiciones deben quedar al margen al momento de dictar un fallo.

“Puedo tener una opinión personal sobre un tema, pero al resolver debo hacerlo según lo que establecen la ley y la Constitución, que expresan la voluntad del pueblo”, sostuvo.

El ciclo "Ciudadanía y República" repasa el funcionamiento de la Justicia. Foto: Cristian Lozano

Por qué dos jueces pueden fallar distinto sobre un mismo caso

El supremo también se refirió a la posibilidad de que distintos jueces lleguen a conclusiones diferentes en el abordaje de una misma causa. Para Valerio, no se trata de una falla del sistema, sino una consecuencia lógica de su funcionamiento. “Existen distintas formas de interpretar la ley y de valorar la prueba”, explicó.

Por ello, destacó la importancia del pluralismo dentro del Poder Judicial. “La diversidad de criterios permite acercarse de manera más fiel a lo que la Constitución y la ley establecen”, afirmó.

Además, recordó que el sistema prevé instancias superiores de revisión justamente para corregir o confirmar decisiones, lo que fortalece la legitimidad de los fallos.

El juez José Valerio participa del ciclo Ciudadanía y República. Foto: Mike Bartoluce

Cuál es el rol del juez en un juicio y cómo evitar presiones externas

En el plano práctico, Valerio explicó que el juez no investiga ni acusa, sino que dirige el proceso y garantiza que se respeten las reglas del juego. En el sistema acusatorio vigente en Mendoza, la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa presenta su propia versión de los hechos. El juez interviene como tercero imparcial que evalúa lo que las partes exponen.

“El juez debe asegurar la igualdad entre las partes y resolver en base a la prueba producida en el juicio”, indicó. Recordó que el modelo actual dejó atrás la figura del juez de instrucción, que investigaba y juzgaba al mismo tiempo. “Quien investiga no puede ser el mismo que juzga, porque pierde imparcialidad”, explicó.

Quien investiga no puede ser el mismo que juzga, porque pierde imparcialidad Quien investiga no puede ser el mismo que juzga, porque pierde imparcialidad

En cuanto a los juicios con alta exposición pública y el método para preservar la independencia del juez, Valerio reveló su técnica: “No escucho ni leo opiniones sobre la causa. Me limito a lo que plantean las partes y a la prueba”.

Consideró que el contacto con interpretaciones externas —tanto mediáticas como sociales— puede afectar la objetividad del análisis. “Leer o escuchar esas opiniones es generar el caldo de cultivo de la propia dependencia”, advirtió.

En cambio, sostuvo que la única base válida para una decisión judicial son los elementos objetivos del expediente, como testimonios, pruebas directas e indicios. “Yo tengo que resolver de acuerdo a la prueba, no a lo que la gente cree que pasó”, resumió.

Yo tengo que resolver de acuerdo a la prueba, no a lo que la gente cree que pasó Yo tengo que resolver de acuerdo a la prueba, no a lo que la gente cree que pasó

La designación de jueces y el desafío de la idoneidad

En línea con la independencia, Valerio se refirió al proceso de selección de magistrados y reconoció que es uno de los puntos más sensibles del sistema. Como ya lo ha hecho en el pasado, advirtió sobre los márgenes de discrecionalidad en la designación en el seno del Consejo de la Magistratura, cuando se evalúan postulantes.

“La clave es que los más idóneos lleguen a los cargos, no según la opinión de un sector, sino de la sociedad”, planteó. En ese sentido, planteó que reducir la discrecionalidad y fortalecer los criterios técnicos es fundamental para mejorar la calidad institucional. “Cuando el margen discrecional es muy amplio, todo el sistema se vuelve sospechado”, concluyó.

Foto: Mike Bartoluce

Sobre "Ciudadanía y República"

“Ciudadanía y República”, de Andino Streaming, es un ciclo de contenido institucional y educativo, de periodicidad quincenal, orientado a explicar de manera clara y accesible los principales conceptos del sistema democrático, el funcionamiento de la Justicia y los derechos y deberes de los ciudadanos.

El programa busca acercar la Justicia a la ciudadanía y promover una participación informada en la vida democrática, a partir de un abordaje pedagógico de temas que suelen percibirse como lejanos o complejos.