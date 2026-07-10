10 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei viajará a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro

El presidente Javier Milei confirmó la agenda de la gira por Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, con la intención de liderar la expansión de la derecha en la región.

Javier Milei viajará a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro.

Javier Milei viajará a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei confirmó la agenda de la gira internacional por Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Una de las claves será la visita para apoyar a Flavio Bolsonaro, el candidato de la derecha que competirá con Lula da Silva en las próximas elecciones brasileñas. Además, el mandatario cargó contra la oposición en el Congreso, a la que acusó de querer efectuar "un golpe de Estado".

El jefe de Estado contó que viajará el 25 de julio a Brasil para respaldar la candidatura del senador, referente del espacio político del expresidente Jair Bolsonaro. "Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", afirmó en declaraciones a Radio Now.

Esta visita significará un respaldo claro para el candidato que buscará enfrentar a Da Silva. Desde Casa Rosada entienden esta gira regional como un intento por encabezar la expansión de la derecha en latinoamérica y consolidar un bloque de gobiernos alineados.

Javier Milei y Jair Bolsonaro.

Javier Milei y Jair Bolsonaro.

El Ejecutivo espera que los gobiernos de la región con idiología de derecha puede impactar en organismos como el Mercosur, la CELAC o la OEA para impulsar una agenda de libertad económica, seguridad y alineamiento con Estados Unidos.

Javier Milei, contra la oposición

Milei también se refirió a la oposición. "Es todo una cuestión del sistema. Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vote gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerlo un golpe de estado, y no dice de dónde se va a financiar", declaró. Apenas unos días después de asumir Diego Santilli como jefe de Gabinete, fue intimado formalmente para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Asimismo, destacó los hitos de su administración, y subrayó que logró reactivar la economía: "Logramos todo lo que logramos a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo, de los que intentaron un golpe de Estado, de los economistas que llamaban al fin del mundo".

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