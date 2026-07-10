Javier Milei viajará a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro.

El presidente Javier Milei confirmó la agenda de la gira internacional por Brasil, Ecuador, Perú y Colombia . Una de las claves será la visita para apoyar a Flavio Bolsonaro , el candidato de la derecha que competirá con Lula da Silva en las próximas elecciones brasileñas. Además, el mandatario cargó contra la oposición en el Congreso , a la que acusó de querer efectuar "un golpe de Estado" .

El jefe de Estado contó que viajará el 25 de julio a Brasil para respaldar la candidatura del senador , referente del espacio político del expresidente Jair Bolsonaro. "Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro" , afirmó en declaraciones a Radio Now.

Esta visita significará un respaldo claro para el candidato que buscará enfrentar a Da Silva. Desde Casa Rosada entienden esta gira regional como un intento por encabezar la expansión de la derecha en latinoamérica y consolidar un bloque de gobiernos alineados.

El 28 de julio, el Presidente viajará a Perú para la asunción de Keiko Fujimori, y el 7 de agosto a Colombia por la asunción de Abelardo de la Espriella . Además, anticipó que durante la salida visitará a Daniel Noboa , su par de Ecuador , por un acuerdo pendiente, informó Noticias Argentinas.

Javier Milei y Jair Bolsonaro. Foto: AFP.

El Ejecutivo espera que los gobiernos de la región con idiología de derecha puede impactar en organismos como el Mercosur, la CELAC o la OEA para impulsar una agenda de libertad económica, seguridad y alineamiento con Estados Unidos.

Javier Milei, contra la oposición

Milei también se refirió a la oposición. "Es todo una cuestión del sistema. Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vote gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerlo un golpe de estado, y no dice de dónde se va a financiar", declaró. Apenas unos días después de asumir Diego Santilli como jefe de Gabinete, fue intimado formalmente para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Asimismo, destacó los hitos de su administración, y subrayó que logró reactivar la economía: "Logramos todo lo que logramos a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo, de los que intentaron un golpe de Estado, de los economistas que llamaban al fin del mundo".