Luis Caputo presentará el plan financiero con el que el Gobierno cubrirá la deuda hasta 2027

Entre ellas se destacan la renovación de operaciones REPO, las licitaciones de deuda y el acceso a financiamiento

El equipo económico encabezado por Luis Caputo dará a conocer este lunes el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027 , una hoja de ruta con la que buscará demostrar que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de deuda hasta el final del mandato del presidente Javier Milei .

La presentación fue anticipada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase , quien explicó que el anuncio incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares y las distintas fuentes de financiamiento que utilizará el Tesoro durante los próximos dos años.

"El lunes se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027. Incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán ", afirmó el funcionario durante una entrevista en un streaming oficialista.

Mientras prepara la presentación, el Ministerio de Economía enfrenta un compromiso inmediato: el próximo 9 de julio deberá desembolsar 4.300 millones de dólares correspondientes al pago de capital e intereses a bonistas privados.

El equipo económico encabezado por Luis Caputo dará a conocer este lunes el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027.

En los últimos meses, el Palacio de Hacienda recurrió a distintas herramientas para fortalecer su posición financiera y afrontar estos vencimientos. Entre ellas se destacan la renovación de operaciones REPO, las licitaciones de deuda y el acceso a financiamiento de organismos multilaterales.

Un plan basado en una estrategia conservadora

Desde el equipo económico definieron el programa como "muy conservador" respecto de los supuestos sobre nuevas colocaciones de deuda.

La estrategia apunta a construir un "colchón financiero" durante 2026, con el objetivo de llegar al año siguiente con mayor margen para afrontar los vencimientos y reducir la incertidumbre sobre la capacidad de pago del Estado.

En ese sentido, uno de los principales mensajes que buscará transmitir el Gobierno será que el financiamiento ya está asegurado tanto para 2026 como para 2027, un aspecto que, según Economía, contribuyó a la reciente baja del riesgo país hacia la zona de los 415 puntos, reflejando una mayor confianza de los inversores.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con parte del equipo económico. Foto: NA

Furiase sostuvo además que 2027 será un año menos desafiante que 2026 en materia de financiamiento, ya que el esquema diseñado permitirá disminuir las tensiones financieras y aportar previsibilidad, factores que el Gobierno también vincula con la desaceleración de la inflación.

Las fuentes de financiamiento que utilizará Economía

El funcionario explicó que la estrategia oficial prioriza fuentes alternativas de financiamiento antes que volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas elevadas.

Si bien reconoció que el endeudamiento bajo ley extranjera continúa siendo una posibilidad, aclaró que el Gobierno no está obligado a colocar bonos en esas condiciones si el costo financiero no resulta conveniente.

Entre las herramientas utilizadas este año se destacan dos bonos nominados en dólares, con vencimientos en 2027 y 2028, cuya colocación estaba limitada a 2.000 millones de dólares cada uno. Tras completar esos cupos, el Ministerio de Economía logró cubrir una parte significativa de sus necesidades de financiamiento.

El respaldo de organismos internacionales y los REPO

Otra de las fuentes de recursos provino de los organismos multilaterales de crédito. En las últimas semanas, el Ejecutivo obtuvo la aprobación de nuevos préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En conjunto, los desembolsos alcanzan 1.700 millones de dólares, de los cuales 1.200 millones de dólares corresponden al Banco Mundial y 500 millones de dólares al BID. Estos fondos funcionarán como garantía para acceder a nuevos préstamos otorgados por bancos privados.

A su vez, el reciente anuncio del Banco Central (BCRA) sobre la ampliación de las operaciones REPO hasta 2028 permitió reducir los compromisos financieros previstos para el año electoral y reforzó la percepción del mercado sobre el margen de maniobra y el "poder de fuego" del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos.