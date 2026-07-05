5 de julio de 2026
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Mate perfecto: las mejores marcas económicas y el truco de la "montañita" para que dure más

Una sommelier de yerba mate explicó cómo identificar una yerba de buena calidad, y compartió los secretos para cebar un mate más sabroso y rendidor.

Mate perfecto: las mejores marcas económicas y el truco de la montañita para que dure más

Mate perfecto: las mejores marcas económicas y el truco de la "montañita" para que dure más

Foto: Gentileza
 Por Sofía Pons

El mate es el mejor compañero de los argentinos. No importa el horario ni el momento del día, siempre es bienvenido. Sin embargo, cuando el dinero escasea y la billetera pide auxilio, la bebida insignia del país cobra más relevancia. La sommelier de yerba mate Silvina Marín dialogó con Sitio Andino y brindó recomendaciones para mejorar el consumo de esta infusión.

Según contó la especialista, la yerba mate tiene cuatro componentes: hoja fina y gruesa, polvo y palo. La calidad de este insumo la marca la uniformidad del gramaje. Otro de los aspectos que destacó es la durabilidad, dado que la yerba tiene que rendir un litro de agua y el sabor tiene que ser el mismo.

A diferencia de otros productos como el vino que a través de la etiqueta se puede tener un acercamiento a las características del producto, en lo que respecta a la yerba mate, no se puede constatar la calidad a través de la información del envase, por lo que es necesaria la degustación.

De acuerdo a Marín, las marcas que tienen una buena relación precio - calidad son: Playadito, Taragüi y Unión. En los tres casos, el medio kilo ronda los $2.700. "Son las que más se venden y están acordes al paladar argentino", indicó.

Cómo cebar mate de forma correcta

Según la sommelier de yerba mate, el primer paso esencial es ponerle amor al cebado. "Sin cariño no sale", expresó. En segundo lugar, la temperatura del agua tiene que estar entre 75 y 80°C, porque si hierve se queman las hojas.

"Para perfeccionar aún más el mate, a nivel experto, es necesario hacer la famosa montañita", indicó Marín. Para aplicar esta técnica, hay que llenar el mate con tres cuartas partes de yerba, taparlo con la mano y sacudirlo durante 15 segundos de forma paralela al piso. Posteriormente, el recipiente se deja inclinado y de esta forma la parte más fina de la yerba, es decir el polvo, queda arriba y se evita que la bombilla se tape. "Así vas a obtener cebadas más duraderas", aclaró.

"Con la montañita, hay que poner el agua sobre la pared que tiene menos yerba, así infusionás el mate a medida que necesitás sabor, tenés un mate rendidor y un ritmo de cebado uniforme", explicó. Además, recomendó mates de cerámica, vidrio, calabaza o madera. "Hay que evitar los de plástico porque transmiten sabores", advirtió.

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