¿Tu mate es de algarrobo? Así se cura correctamente para que dure años

El mate de algarrobo es uno de los más comunes en los hogares argentinos. Sin embargo, muchos desconocen cómo curarlo correctamente. En esta nota te ofrecemos una guía para cuidarlo bien y lograr que se mantenga en buen estado durante muchos años.

Cómo curar un mate de algarrobo paso a paso y evitar que se arruine Es importante destacar que el algarrobo es un tipo de madera que, al igual que la calabaza, debe curarse antes de ser utilizado para el mate, ya que el proceso de preparación es el mismo.

Para comenzar el curado, se utiliza materia grasa, como por ejemplo manteca. Con ella se recubre por completo el interior del mate y se deja reposar durante unas seis horas. Este paso es fundamental para impermeabilizar la madera, sellar sus poros y evitar que el algarrobo se raje con el uso.

Luego, se coloca yerba nueva y se agrega agua caliente a temperatura de mate, nunca hirviendo, y se deja reposar otras 12 horas. Pasado ese tiempo, se retira la yerba con una cuchara y se repite el procedimiento una vez más, pero solo con yerba y agua, sin agregar materia grasa.

De esta manera, el mate de algarrobo queda correctamente preparado para acompañar la rutina diaria y conservar sus cualidades con el paso del tiempo. Si además querés sumar nuevos sabores y beneficios al ritual matero, te invitamos a leer esta nota sobre cómo usar coco rallado en el mate y aprovecharlo al máximo.

