4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

El TOF 2 realizará hoy la audiencia de cesura en el juicio contra Walter Bento para definir las penas a los 18 imputados que fueron declarados culpables.

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá.&nbsp;

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Deportes

Tras el veredicto de culpabilidad hacia Walter Bento y otros 17 imputados del mega juicio por coimas en la justicia federal, este miércoles el Tribunal Oral Federal 2 realizará la audiencia de cesura a través de la cual las partes discutirán las penas a imponer.

De esta forma, el proceso se reanudará a las 13 y tanto fiscalía como defensa solicitarán penas para cada uno de los 18 imputados que fueron declarados culpables. Es decir que, en base a los delitos señalados por el tribunal, las partes deberán decidir una pena. Luego el tribunal decidirá.

Lee además
La defensa del exjuex federal: A la familia Bento le van a dar una pena alta, pero todo es revisable video
Repercusión

La defensa del exjuez federal: "A la familia Bento le van a dar una pena alta, pero todo es revisable"
La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.
veredicto

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

El ex juez federal y con competencia electoral, Walter Bento, arriesga como mínimo una pena de al menos 4 años y medio de cárcel.

A partir de allí y por todos los delitos señalados, el máximo de la pena es sumamente elevado, aunque fuentes judiciales especialistas en derecho penal aseguraron que, posiblemente, el máximo supere los 20 años.

Juicio a Walter Bento: hoy, audiencia de cesura para definir penas

Claro está que la audiencia para definir penas se centrará en los 18 imputados que ayer fueron declarados culpables. Los diez restantes ya fueron absueltos y sólo esperan su sobreseimiento cuando se dicte la sentencia.

03 de Febrero de 2026, Juicio Walter Bento, Ex Juez Federal, Sentencia, Juzgado, defensa, abogados defensores
Los abogados defensores de Walter Bento intentarán obtener la pena menor posible.

Los abogados defensores de Walter Bento intentarán obtener la pena menor posible.

Dicha audiencia de cesura comenzará hoy a las 13 y se extenderá por algunas horas. Luego, el TOF 2 decidirá si hoy mismo dicta sentencia o pasa a un cuarto intermedio (posiblemente para el viernes).

La sentencia será sumamente importante, no solo por la cantidad de años de cárcel que recibirá cada uno de los culpables, sino porque también se definirá el decomiso del patrimonio de Walter Bento, calculado en casi 2 millones de dólares (lo declarado e incorporado a la causa).

En tanto que también podría haber cambios en la situación procesal de cada uno de los acusados, por ejemplo, la mujer de Bento, Marta Boiza y su hijo, Nahuel, quienes llegaron al juicio en libertad.

El juicio contra Walter Bento y otros 27 imputados tuvo ayer su veredicto después de más de dos años y medio de debate y otros cinco de instrucción.

El proceso finalizó con un duro veredicto del tribunal y una explicación de la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, quien señaló al ex juez por varias conductas de "corrupción judicial".

Temas
Seguí leyendo

Walter Bento, culpable como jefe de una banda que pedía coimas a presos

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Juicio a Walter Bento: hoy, últimas palabras de algunos imputados y veredicto

A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Murió una niña de dos años tras caer a una pileta en Luján de Cuyo

Accidente en Luján: un operario fue atropellado y quedó atrapado bajo una retroexcavadora

Quiso ingresar una bolsa de leña a la cárcel de San Felipe y encontraron celulares

LO QUE SE LEE AHORA
Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Las Más Leídas

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.
veredicto

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos