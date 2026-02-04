Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

Tras el veredicto de culpabilidad hacia Walter Bento y otros 17 imputados del mega juicio por coimas en la justicia federal, este miércoles el Tribunal Oral Federal 2 realizará la audiencia de cesura a través de la cual las partes discutirán las penas a imponer.
De esta forma, el proceso se reanudará a las 13 y tanto fiscalía como defensa solicitarán penas para cada uno de los 18 imputados que fueron declarados culpables. Es decir que, en base a los delitos señalados por el tribunal, las partes deberán decidir una pena. Luego el tribunal decidirá.
El ex juez federal y con competencia electoral, Walter Bento, arriesga como mínimo una pena de al menos 4 años y medio de cárcel.
A partir de allí y por todos los delitos señalados, el máximo de la pena es sumamente elevado, aunque fuentes judiciales especialistas en derecho penal aseguraron que, posiblemente, el máximo supere los 20 años.
Juicio a Walter Bento: hoy, audiencia de cesura para definir penas
Dicha audiencia de cesura comenzará hoy a las 13 y se extenderá por algunas horas. Luego, el TOF 2 decidirá si hoy mismo dicta sentencia o pasa a un cuarto intermedio (posiblemente para el viernes).
La sentencia será sumamente importante, no solo por la cantidad de años de cárcel que recibirá cada uno de los culpables, sino porque también se definirá el decomiso del patrimonio de Walter Bento, calculado en casi 2 millones de dólares (lo declarado e incorporado a la causa).
En tanto que también podría haber cambios en la situación procesal de cada uno de los acusados, por ejemplo, la mujer de Bento, Marta Boiza y su hijo, Nahuel, quienes llegaron al juicio en libertad.