3 de febrero de 2026
La defensa del exjuex federal: "A la familia Bento le van a dar una pena alta, pero todo es revisable"

El abogado Mariano Fragueiro Frías manifestó su descontento con el veredicto. Qué dijo el defensor de Walter Bento.

La defensa del exjuex federal: "A la familia Bento le van a dar una pena alta, pero todo es revisable"

Tras escuchar el veredicto contra Walter Bento en el que se lo declaró culpable por liderar una asociación ilícita, el abogado defensor Mariano Fragueiro Frías manifestó su postura en desacuerdo con el Tribunal Oral Federal 2, en el juicio que investiga una serie de coimas en la Justicia federal.

El letrado dijo que ahora empezará otra etapa relacionada con la pena que recibirán los acusados. "Evidentemente la calificación ha sido de las más graves y ahora hay que pelear", expresó.

Walter Bento
Este martes, Walter Bento fue declarado culpable en el juicio que aborda el pedido de coimas.

Descontento en la defensa de Walter Bento

Fragueiro Frías se diferenció del Tribunal Oral Federal 2 y manifestó: "Tengo la esperanza de que un tribunal superior se dé cuenta de que acá hubo algo que no estuvo bien hecho, quizás por error conceptual o de interpretación".

En lo personal, estoy en total desacuerdo. Hoy el fallo fue adverso y hay que aceptarlo. En lo personal, estoy en total desacuerdo. Hoy el fallo fue adverso y hay que aceptarlo.

"Supongo que le van a dar una pena alta a la familia Bento, pero todo esto es revisable. Hay que enfriarse, no enojarse, son las reglas del juego. La sociedad ya tiene una primera aproximación de lo que ocurrió", indicó.

El abogado también contó que saludó al principal acusado y este le pidió que "siga peleando". "Reflexiono sobre si hice algo mal para no poder obtener un mejor fallo, posiblemente haya incurrido en algún error estratégico", confesó.

