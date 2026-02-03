La defensa del exjuex federal: "A la familia Bento le van a dar una pena alta, pero todo es revisable"

Tras escuchar el veredicto contra Walter Bento en el que se lo declaró culpable por liderar una asociación ilícita, el abogado defensor Mariano Fragueiro Frías manifestó su postura en desacuerdo con el Tribunal Oral Federal 2, en el juicio que investiga una serie de coimas en la Justicia federal.
El letrado dijo que ahora empezará otra etapa relacionada conla pena que recibirán los acusados. "Evidentemente la calificación ha sido de las más graves y ahora hay que pelear", expresó.
Descontento en la defensa de Walter Bento
Fragueiro Frías se diferenció del Tribunal Oral Federal 2 y manifestó: "Tengo la esperanza de que un tribunal superior se dé cuenta de que acá hubo algo que no estuvo bien hecho, quizás por error conceptual o de interpretación".
En lo personal, estoy en total desacuerdo. Hoy el fallo fue adverso y hay que aceptarlo.
"Supongo que le van a dar una pena alta a la familia Bento, pero todo esto es revisable. Hay que enfriarse, no enojarse, son las reglas del juego. La sociedad ya tiene una primera aproximación de lo que ocurrió", indicó.
El abogado también contó que saludó al principal acusado y este le pidió que "siga peleando". "Reflexiono sobre si hice algo mal para no poder obtener un mejor fallo, posiblemente haya incurrido en algún error estratégico", confesó.
Embed - FALLO HISTÓRICO: WALTER BENTO, CULPABLE POR CORRUPCIÓN