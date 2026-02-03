Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

El histórico fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios, también declaró culpables a otros 18 de los 28 acusados que tenía el expediente al momento del veredicto.
El fallo firmado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira encontró culpable también por asociación ilícita también a los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego, Martín Ríos, como así también al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso (todos como miembros del clan que liderada el juez Walter Bento).
Walter Bento: Culpable de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
En tanto que fue absuelto, por prescripción, de abuso de autoridad, desobediencia, retardo de justicia y prevaricato. Y también fue absuelto por el beneficio de la duda en dos casos de cohecho.
Marta Boiza: Culpable por enriquecimiento ilícito (partícipe necesario), lavado de activos (coautora) y falsedad ideológica (2 hechos).
Nahuel Bento:Culpable por lavado de activos agravado como miembro de una banda como coautor.
Jaime Alba (abogado):Culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7), abuso de autoridad en calidad de participe primario por 4 hechos. En tanto que fue absuelto en uno de los casos de cohecho.
Alfredo Aliaga: Culpable por cohecho activo agravado en calidad coautor en 1 hecho (caso 7).
Luis Francisco Álvarez (abogado): Culpable, por asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por un hecho (caso 10). Además, fue absuelto en un caso de cohecho.
José María Sanguedolce: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).
Alejandro Aramayo (abogado): Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).
Walter Eduardo Bardinella: Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por tres hechos (casos 1, 2 y 3).
Carlos Federico Barón Knoll: Culpable de cohecho activo agravado por un hceho (caso 13).
Martín Rodolfo Bazán:Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).
Marcos Calderón:Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).
Enrique de la Cruz: Culpable de cohecho activo agravado en un hecho (caso 9).
Daniel Gonzalo Martínez Pinto:Culpable cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).
Juan Carlos Molina: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).
José Moschetti:Culpable de asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.
Eugenio Nasi: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).
Luciano Ortego: Culpable de asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 6 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15). En tanto que fue absuelto en dos casos de cohecho.
Leopoldo Martín Ríos: Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por 2 hechos (casos 1, 3 y 8).
Uno por uno, todos los absueltos en el veredicto del juicio
Cristian Oliva:Absuelto por beneficio de duda de cohecho activo agravado por un hecho (caso 15).
Omar Rodríguez: Absuelto por beneficio de duda de cohecho activo agravado por un hecho (caso 5).
Facundo Mariano Alzogaray: Absuelto por el beneficio de la duda de cohecho activo agravado coautor un hecho (caso 13).
Javier Leonidas Angeletti (abogado):Absuelto de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado como coautor por 2 hechos (casos 7 y 15).
Francisco Castro:Absuelto de cohecho activo agravado por un hecho (caso 13).
Walter Anibal Costa: Absuelto por beneficio de duda de cohecho activo agravado por un hecho (caso 7).
Luciano Bento: Absuelto por falta de acusación fiscal (estaba acusado de lavado de activos).
Octavio Nicolás Billi: Absuelto por falta de acusación fiscal (cohecho agravado)
Leandro Cirot: Absuelto por falta de acusación fiscal (cohecho activo agravado).