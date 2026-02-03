La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano. Foto: Cristian Lozano

El histórico fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios, también declaró culpables a otros 18 de los 28 acusados que tenía el expediente al momento del veredicto.

El fallo firmado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira encontró culpable también por asociación ilícita también a los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego, Martín Ríos, como así también al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso (todos como miembros del clan que liderada el juez Walter Bento).

03 de Febrero de 2026, Juicio Walter Bento, Ex Juez Federal, Sentencia, imputado, imputados Junto a Walter Bento fueron declarados culpable su pareja, uno de sus hijos y otros 16 acusados. Foto: Cristian Lozano Además, hubo varias sentencias condenatorias por cohecho y otros delitos. En ese sentido, cada uno de los culpables conocerá su pena mañana, cuando se realice la audiencia de cesura.

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento A continuación, cada uno de los condenados del histórico fallo del Tribunal Oral Federal 2, conocido este martes, con cada uno de los delitos endilgados.

Walter Bento: Culpable de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba. En tanto que fue absuelto, por prescripción, de abuso de autoridad, desobediencia, retardo de justicia y prevaricato. Y también fue absuelto por el beneficio de la duda en dos casos de cohecho. Marta Boiza: Culpable por enriquecimiento ilícito (partícipe necesario), lavado de activos (coautora) y falsedad ideológica (2 hechos).

Jaime Alba (abogado): Culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7), abuso de autoridad en calidad de participe primario por 4 hechos. En tanto que fue absuelto en uno de los casos de cohecho. Alfredo Aliaga: Culpable por cohecho activo agravado en calidad coautor en 1 hecho (caso 7).

Alejandro Aramayo (abogado): Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).

Carlos Federico Barón Knoll: Culpable de cohecho activo agravado por un hceho (caso 13).

Marcos Calderón: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).

Daniel Gonzalo Martínez Pinto: Culpable cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).

José Moschetti: Culpable de asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.

Luciano Ortego: Culpable de asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 6 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15). En tanto que fue absuelto en dos casos de cohecho. Leopoldo Martín Ríos: Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por 2 hechos (casos 1, 3 y 8). Uno por uno, todos los absueltos en el veredicto del juicio Cristian Oliva: Absuelto por beneficio de duda de cohecho activo agravado por un hecho (caso 15).

Facundo Mariano Alzogaray: Absuelto por el beneficio de la duda de cohecho activo agravado coautor un hecho (caso 13).

Francisco Castro: Absuelto de cohecho activo agravado por un hecho (caso 13).

Luciano Bento: Absuelto por falta de acusación fiscal (estaba acusado de lavado de activos).

Leandro Cirot: Absuelto por falta de acusación fiscal (cohecho activo agravado). Fotos: Cristian Lozano.