Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

El fallo del TOF 2, en detalle, tras el veredicto del mega juicio a Walter Bento y otros 27 imputados por coimas.

La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El histórico fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios, también declaró culpables a otros 18 de los 28 acusados que tenía el expediente al momento del veredicto.

El fallo firmado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira encontró culpable también por asociación ilícita también a los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego, Martín Ríos, como así también al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso (todos como miembros del clan que liderada el juez Walter Bento).

03 de Febrero de 2026, Juicio Walter Bento, Ex Juez Federal, Sentencia, imputado, imputados
Junto a Walter Bento fueron declarados culpable su pareja, uno de sus hijos y otros 16 acusados.

Junto a Walter Bento fueron declarados culpable su pareja, uno de sus hijos y otros 16 acusados.

Además, hubo varias sentencias condenatorias por cohecho y otros delitos. En ese sentido, cada uno de los culpables conocerá su pena mañana, cuando se realice la audiencia de cesura.

  • Walter Bento: Culpable de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

En tanto que fue absuelto, por prescripción, de abuso de autoridad, desobediencia, retardo de justicia y prevaricato. Y también fue absuelto por el beneficio de la duda en dos casos de cohecho.

  • Marta Boiza: Culpable por enriquecimiento ilícito (partícipe necesario), lavado de activos (coautora) y falsedad ideológica (2 hechos).
  • Nahuel Bento: Culpable por lavado de activos agravado como miembro de una banda como coautor.
  • Jaime Alba (abogado): Culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7), abuso de autoridad en calidad de participe primario por 4 hechos. En tanto que fue absuelto en uno de los casos de cohecho.
  • Alfredo Aliaga: Culpable por cohecho activo agravado en calidad coautor en 1 hecho (caso 7).
  • Luis Francisco Álvarez (abogado): Culpable, por asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por un hecho (caso 10). Además, fue absuelto en un caso de cohecho.
  • José María Sanguedolce: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).
  • Alejandro Aramayo (abogado): Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).
  • Walter Eduardo Bardinella: Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por tres hechos (casos 1, 2 y 3).
  • Carlos Federico Barón Knoll: Culpable de cohecho activo agravado por un hceho (caso 13).
  • Martín Rodolfo Bazán: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).
  • Marcos Calderón: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).
  • Enrique de la Cruz: Culpable de cohecho activo agravado en un hecho (caso 9).
  • Daniel Gonzalo Martínez Pinto: Culpable cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).
  • Juan Carlos Molina: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).
  • José Moschetti: Culpable de asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.
  • Eugenio Nasi: Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).
  • Luciano Ortego: Culpable de asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 6 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15). En tanto que fue absuelto en dos casos de cohecho.
  • Leopoldo Martín Ríos: Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por 2 hechos (casos 1, 3 y 8).

Uno por uno, todos los absueltos en el veredicto del juicio

  • Cristian Oliva: Absuelto por beneficio de duda de cohecho activo agravado por un hecho (caso 15).
  • Omar Rodríguez: Absuelto por beneficio de duda de cohecho activo agravado por un hecho (caso 5).
  • Facundo Mariano Alzogaray: Absuelto por el beneficio de la duda de cohecho activo agravado coautor un hecho (caso 13).
  • Javier Leonidas Angeletti (abogado): Absuelto de asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado como coautor por 2 hechos (casos 7 y 15).
  • Francisco Castro: Absuelto de cohecho activo agravado por un hecho (caso 13).
  • Walter Anibal Costa: Absuelto por beneficio de duda de cohecho activo agravado por un hecho (caso 7).
  • Luciano Bento: Absuelto por falta de acusación fiscal (estaba acusado de lavado de activos).
  • Octavio Nicolás Billi: Absuelto por falta de acusación fiscal (cohecho agravado)
  • Leandro Cirot: Absuelto por falta de acusación fiscal (cohecho activo agravado).

Fotos: Cristian Lozano.

