20 de marzo de 2026
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Homicidio

Juicio por homicidio: condenaron a 13 años al autor del crimen de Job Godoy

La justicia firmó la sentencia para el autor del homicidio de Job Antonio Godoy, ocurrido en Maipú en el 2023.

El acusado, Tomás Agustín Cornejo Yacante.

El acusado, Tomás Agustín Cornejo Yacante.

Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza
 Por Pablo Segura

Tras la realización de un juicio por jurado y el veredicto de culpabilidad decidido por el jurado popular, este viernes se conoció en el Polo Judicial la sentencia para el único imputado, Tomás Agustín Cornejo Yacante, quien fue condenado a 13 años de cárcel como autor de un homicidio agravado.

El fallo fue firmado por la jueza Laura Guajardo, quien decidió una pena cerca al mínimo posible que arriesgaba el ahora condenado (10 años) tras la declaración de culpabilidad del jurado popular. El máximo era 33 años de cárcel.

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Este viernes se realizó la audiencia de cesura en la que se definen penas, en este caso, para el único imputado que tenía el juicio por el homicidio de Job Antonio Godoy.

Tras los pedidos de la fiscalía, querella y defensa, la jueza Guajardo pasó a un cuarto intermedio y luego dictó una sentencia a 13 años como autor de un homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

El crimen ocurrió durante la madrugada de aquel 8 de diciembre de 2023 y generó conmoción entre los vecinos del departamento. Cerca de las 3.15, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida en una cancha de fútbol.

Al arribar al lugar, personal policial encontró a Godoy Sosa con cuatro impactos de bala. En medio de la desesperación, sus familiares decidieron no esperar la llegada de una ambulancia y lo trasladaron en un vehículo particular hasta la guardia del Hospital Paroissien.

Una vez en el centro asistencial, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento de la víctima. De acuerdo con el informe oficial, la muerte se produjo como consecuencia de "heridas múltiples de arma de fuego en el cráneo (nivel frontal derecho) y en la región dorsal del tórax y brazo derecho, con posible fractura".

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