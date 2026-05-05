Un gendarme irá a juicio oral por herir gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo

Le provocó secuelas graves y sostienen que hubo abuso de la fuerza

El gendarme Héctor Jesús Guerrero enfrentará un juicio oral por haber herido de gravedad al fotoperiodista Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación en defensa de jubilados en 2025. La decisión fue impulsada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, quien consideró que existen pruebas suficientes para avanzar en el proceso.

Según el fiscal, el cabo primero de Gendarmería Nacional Argentina , de 30 años, deberá responder por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas agravado en cinco oportunidades .

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Los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2025 , en el marco de una protesta que derivó en disturbios y un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad. En ese contexto, Grillo recibió el impacto de un proyectil que le provocó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica .

El gendarme Héctor Jesús Guerrero enfrentará un juicio oral por haber herido de gravedad al fotoperiodista Pablo Nahuel Grillo.

En su resolución, Taiano sostuvo que la conducta del gendarme "representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes", además de causar lesiones gravísimas al reportero gráfico.

La investigación determinó que el accionar policial fue "desproporcionado e irracional", en particular por los disparos efectuados por Guerrero.

Disparos antirreglamentarios

De acuerdo con peritajes e informes técnicos, el efectivo realizó seis disparos con una pistola lanza gases marca FM, efectuados en ángulo horizontal, una práctica prohibida por los protocolos de actuación.

Los disparos se realizaron desde la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís, sin que existiera (según la fiscalía) un contexto de agresión que justificara el uso de la fuerza.

El fiscal precisó que, entre las 17.05 y las 17.25, Guerrero ejecutó los disparos que pusieron en riesgo a los presentes. Uno de ellos, a las 17.18, impactó en la cabeza de Grillo y le causó heridas de extrema gravedad.

Secuelas irreversibles

Como consecuencia del ataque, el fotoperiodista permaneció internado durante varios meses y actualmente presenta un marcado deterioro en sus funciones cognitivas y comunicativas.

Pablo Grillo, fotógrafo herido, represión Congreso, marcha jubilados 12-03-25.jpg Guerrero ejecutó los disparos que pusieron en riesgo a los presentes. Foto: NA

Los especialistas advierten que podría enfrentar secuelas neurológicas permanentes y una prolongada incapacidad laboral, lo que agrava aún más el cuadro.

Por otra parte, la fiscalía remarcó que Guerrero contaba con la formación y capacitación necesaria para el uso adecuado del armamento y para aplicar correctamente los protocolos vigentes.

Sin embargo, concluyó que el efectivo actuó de manera abusiva, al disparar de forma antirreglamentaria contra un fotoperiodista que no representaba peligro alguno, así como también contra manifestantes que no constituían una amenaza.