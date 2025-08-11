Justicia

Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno

La investigación sobre el fotógrafo Pablo Grillo, herido en una marcha de jubilados, avanza sobre las pericias. Los detalles y la salud del Grillo.

Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno

Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno

Por Sitio Andino Policiales

El fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido durante una protesta en la Ciudad de Buenos Aires, continúa siendo el centro de una investigación judicial. La reconstrucción del disparo que lo lesionó se realizó en un predio de la Provincia de Buenos Aires, buscando esclarecer los hechos y definir responsabilidades.

El 12 de marzo, en un operativo represivo contra una movilización de jubilados, Grillo fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Guerrero, quien se encuentra imputado por tentativa de homicidio agravado. La jueza María Servini ordenó una pericia balística para evaluar la trayectoria y el ángulo del disparo, buscando confirmar si se respetaron los protocolos policiales. Esta reconstrucción tuvo lugar en el Centro Argentino de Seguridad, en General Rodríguez, localidad clave en la Provincia de Buenos Aires.

Lee además
Una mujer resultó herida tras un grave accidente vial en San Rafael
Siniestro vial

Una mujer resultó herida tras un grave accidente vial en San Rafael
Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Reconstrucción clave en la Provincia de Buenos Aires

El trabajo pericial duró varias horas y contó con la participación de expertos de ambas partes: la querella de la familia Grillo y la defensa del imputado. El objetivo principal fue determinar la posición exacta del gendarme y del fotógrafo al momento del disparo, junto con la velocidad y el recorrido del proyectil. La Justicia espera que esta evidencia permita avanzar en el proceso judicial y aporte claridad sobre la responsabilidad directa de Guerrero en el grave daño provocado.

Mientras tanto, Pablo Grillo continúa su recuperación. El próximo miércoles el fotógrafo se enfrentará a una compleja cirugía en el Hospital Ramos Mejía, para colocarle una prótesis en la cabeza. El fotorreportero de 35 años enfrenta un proceso de rehabilitación prolongado, tras la agresión que casi le cuesta la vida. La familia sigue solicitando donaciones de sangre para apoyar el tratamiento.

image
Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno

Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno

¿Qué sigue en la causa por gatillo fácil?

Aunque la pericia se realizó con rapidez, la causa avanza lentamente. Héctor Guerrero será indagado el próximo 2 de septiembre, casi seis meses después del ataque. La declaración del gendarme podría ser decisiva no sólo para su imputación, sino también para involucrar a mandos superiores, incluyendo funcionarios políticos vinculados al Ministerio de Seguridad. La posibilidad de que esta causa exponga la cadena de responsabilidad más allá del ejecutor del disparo mantiene alta la atención pública.

pablo grillo
Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno

Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno

Además, el caso ha puesto en evidencia las tensiones políticas en torno a la seguridad y el control social, con la figura de Patricia Bullrich en el centro de la polémica por su defensa del accionar represivo. El episodio de Pablo Grillo se convirtió en un emblema contra la violencia institucional y un llamado urgente a revisar el uso de la fuerza en manifestaciones./Ámbito

Temas
Seguí leyendo

Derrumbe en Guaymallén: una familia se salvó de milagro tras caer el techo de su vivienda

La docente acusada de distribuir material de abuso sexual infantil fue apartada de su cargo

El dato que preocupa a la construcción en la Provincia de Mendoza

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

Dos turistas sufrieron un grave accidente vial en San Rafael

En menos de 5 horas robaron en una casa de Guaymallén $10 millones y un arma

Manejaban ebrios en Maipú, chocaron de frente y quedaron detenidos

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió en la transitada esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit. 
Un herido

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

El accidente vial ocurrió en la transitada esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit. 
Un herido

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Te Puede Interesar

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor video
Minería

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor

Por Sitio Andino Economía
Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo

Por Sitio Andino Sociedad
Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?
Aumentos

Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?

Por Marcelo López Álvarez