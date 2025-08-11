Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno

El fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido durante una protesta en la Ciudad de Buenos Aires, continúa siendo el centro de una investigación judicial. La reconstrucción del disparo que lo lesionó se realizó en un predio de la Provincia de Buenos Aires, buscando esclarecer los hechos y definir responsabilidades.

El 12 de marzo, en un operativo represivo contra una movilización de jubilados, Grillo fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Guerrero, quien se encuentra imputado por tentativa de homicidio agravado. La jueza María Servini ordenó una pericia balística para evaluar la trayectoria y el ángulo del disparo, buscando confirmar si se respetaron los protocolos policiales. Esta reconstrucción tuvo lugar en el Centro Argentino de Seguridad, en General Rodríguez, localidad clave en la Provincia de Buenos Aires.

Reconstrucción clave en la Provincia de Buenos Aires El trabajo pericial duró varias horas y contó con la participación de expertos de ambas partes: la querella de la familia Grillo y la defensa del imputado. El objetivo principal fue determinar la posición exacta del gendarme y del fotógrafo al momento del disparo, junto con la velocidad y el recorrido del proyectil. La Justicia espera que esta evidencia permita avanzar en el proceso judicial y aporte claridad sobre la responsabilidad directa de Guerrero en el grave daño provocado.

Mientras tanto, Pablo Grillo continúa su recuperación. El próximo miércoles el fotógrafo se enfrentará a una compleja cirugía en el Hospital Ramos Mejía, para colocarle una prótesis en la cabeza. El fotorreportero de 35 años enfrenta un proceso de rehabilitación prolongado, tras la agresión que casi le cuesta la vida. La familia sigue solicitando donaciones de sangre para apoyar el tratamiento.

¿Qué sigue en la causa por gatillo fácil? Aunque la pericia se realizó con rapidez, la causa avanza lentamente. Héctor Guerrero será indagado el próximo 2 de septiembre, casi seis meses después del ataque. La declaración del gendarme podría ser decisiva no sólo para su imputación, sino también para involucrar a mandos superiores, incluyendo funcionarios políticos vinculados al Ministerio de Seguridad. La posibilidad de que esta causa exponga la cadena de responsabilidad más allá del ejecutor del disparo mantiene alta la atención pública. pablo grillo Qué pasó con el Caso de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una granada de gas lagrimógeno Además, el caso ha puesto en evidencia las tensiones políticas en torno a la seguridad y el control social, con la figura de Patricia Bullrich en el centro de la polémica por su defensa del accionar represivo. El episodio de Pablo Grillo se convirtió en un emblema contra la violencia institucional y un llamado urgente a revisar el uso de la fuerza en manifestaciones./Ámbito