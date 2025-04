Despidieron al fotógrafo que ayudó a identificar al agresor de Pablo Grillo

Desde el 2012, el fotógrafo trabaja para el Estado e inclusó cada año tenía que renovarse una vez que aprobara el exámen de idoneidad. En una entrevista radial, dio detalles de cómo fue el despido: “Sin embargo, en enero me lo renovaron solo por tres meses. Me dijeron que fue un error y que en abril se iba a renovar automáticamente hasta diciembre. El lunes 31 me llamaron para decirme que no sería así”.