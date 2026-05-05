5 de mayo de 2026
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Juan Darthés

Revés judicial para Juan Darthés: rechazan sus recursos y va a prisión en Brasil

El actor quedará tras las rejas bajo un régimen especial dispuesto por la Justicia brasileña, tras ser condenado por abuso sexual contra Thelma Fardin, quien celebró el fallo: “Ganamos otra vez”.

Revés judicial para Juan Darthés: rechazan sus recursos y va a prisión en Brasil

Revés judicial para Juan Darthés: rechazan sus recursos y va a prisión en Brasil

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

La Justicia de Brasil ratificó la condena contra Juan Darthés, acusado de abuso sexual por Thelma Fardin durante su adolescencia, durante una gira de la tira Patito Feo en Nicaragua. Con esta resolución, el actor argentino deberá cumplir una pena de seis años de prisión en el país vecino bajo un régimen semiabierto.

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Tras conocerse la noticia, la actriz celebró el fallo a través de un video en el que repasó el proceso judicial iniciado en diciembre de 2018.

Revés judicial para Juan Darthés: deberá cumplir seis años de prisión en Brasil

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó dos recursos presentados por la defensa del actor, lo que dejó firme la condena. La pena se cumplirá bajo un régimen semiabierto, que permite salir durante el día, pero obliga a regresar al establecimiento penitenciario por la noche.

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La resolución representa un nuevo avance para Thelma Fardin, quien el 18 de diciembre de 2018 denunció públicamente el abuso sufrido en 2009, cuando tenía 16 años, durante una gira en Nicaragua. Según su testimonio, el hecho ocurrió cuando el actor tenía 45 años.

Tras la confirmación de la condena, Fardin expresó su satisfacción en redes sociales con un mensaje de agradecimiento y respaldo, acompañado por la frase: “Ganamos otra vez ”.

A la reacción también se sumó Amnistía Internacional Argentina, que destacó el fallo como un paso importante en el abordaje judicial de los casos de abuso con perspectiva de género, además de remarcar el extenso proceso que atravesó la actriz y la cooperación entre los sistemas judiciales de Nicaragua, Brasil y Argentina.

Fuente: Infobae.

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