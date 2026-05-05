5 de mayo de 2026
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Guía para viajar por la Ruta del Desierto: todo lo que tenés que saber sobre la Ruta Provincial 20

Cruzar la Ruta del Desierto en La Pampa requiere de una planificación rigurosa debido a la falta de servicios y el avanzado estado de deterioro de algunos tramos.

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 Guía para viajar por la Ruta del Desierto: todo lo que tenés que saber sobre la Provincial 20

 Por Analía Martín

La "Ruta del Desierto" es oficialmente la ruta Provincial 20 en la provincia de La Pampa y representa uno de los desafíos más importantes para los conductores en territorio nacional. Este tramo de 205 kilómetros une las localidades de Chacharramendi y 25 de Mayo, siendo el nexo más directo hacia el sur del país.

Características y peligros de la ruta en La Pampa

Este trayecto es mundialmente famoso por su recta casi infinita, que solo cuenta con dos leves curvas en todo su recorrido. Sin embargo, esta monotonía visual es uno de sus mayores peligros, ya que puede provocar la denominada "hipnosis de la carretera" o somnolencia extrema.

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Un camino de contrastes y leyendas

Históricamente se la llamó "Conquista del Desierto", pero en 2018 su nombre oficial cambió a "Camineros Alberto Herrera y Estanislao Molina" en honor a trabajadores viales. Es famosa no solo por su paisaje monótono de estepa arbustiva, sino también por:

  • Actividad paranormal: Se la considera una de las rutas con más reportes de fenómenos extraños en el país. Muchos conductores mencionan una sensación de pérdida de tiempo o "vacíos" en el trayecto.
  • El peligro del sueño: La falta de curvas y la monotonía visual pueden causar hipnosis de carretera. Es común ver carteles que advierten: "No se duerma. Pare y descanse".
  • Estado de la ruta: A inicios de 2026, diversos reportes indican un deterioro extremo en ciertos tramos, con baches profundos que representan un riesgo mortal si no se circula con máxima precaución.

Guía de supervivencia y servicios

Cruzar "el desierto" requiere planificación, ya que prácticamente no hay servicios ni señal de celular en los más de 200 km de trayecto. Aquí te dejamos las consideraciones claves para que a la dificultad de la ruta no tengas más problemas debido a imprevistos y olvidos.

  • Puntos de carga: Es vital llenar el tanque en Chacharramendi antes de entrar o en el Complejo Cruce del Desierto (Colonia 25 de Mayo) al salir.
  • Parada intermedia: El pequeño paraje La Reforma es el único lugar donde se puede encontrar auxilio básico o descansar a mitad de camino.
  • Consejo experto: Si viajas al sur (Bariloche o Neuquén), muchos conductores comparan este camino con la Ruta 152. Aunque la Ruta 20 es más directa, la 152 suele estar en mejor estado asfáltico, aunque es más larga.

Atravesar la Ruta del Desierto es una experiencia que combina la inmensidad del paisaje pampeano con la necesidad de mantener una atención constante al volante. Ya sea por su asfalto deteriorado o por la fatiga que genera su recta infinita, la clave del éxito reside en la prevención y el respeto por las advertencias viales. Preparar el vehículo, cargar combustible suficiente y estar bien descansado te permitirá transformar este trayecto temido en un paso seguro hacia tu destino en el sur argentino.

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