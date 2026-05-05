Detectan casos de trabajo en negro en el Sur de Mendoza

Un operativo de fiscalización laboral en Malargüe dejó al descubierto graves irregularidades en un establecimiento hortícola, donde fueron detectados 53 trabajadores no registrados. El procedimiento, realizado por organismos nacionales y sindicales, puso el foco en la necesidad de reforzar controles para prevenir la explotación laboral en el Sur de Mendoza.
Según informaron desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la intervención se concretó a partir de una serie de inspecciones conjuntas orientadas a verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
El operativo fue encabezado por el delegado regional de UATRE Mendoza, Víctor Guerra, con la participación de la Seccional 112 de Tupungato, junto a inspectores del RENATRE y la Secretaría de Trabajo. La fiscalización se desarrolló en un establecimiento del departamento, donde se detectaron múltiples incumplimientos.
De acuerdo a lo relevado, un total de 53 trabajadores se desempeñaban en condiciones informales, es decir, sin estar debidamente registrados. Además, percibían salarios por debajo de los establecidos por ley y carecían de acceso a servicios básicos fundamentales, como agua potable y sanitarios en condiciones adecuadas, lo que agrava el cuadro de vulnerabilidad.
Ante este escenario, los organismos intervinientes procedieron a labrar las actas correspondientes, dejando constancia de las irregularidades detectadas. Asimismo, se brindó asesoramiento sindical a los trabajadores afectados, con el objetivo de garantizar el acceso a sus derechos laborales y encaminar su regularización.
Desde UATRE subrayaron que este tipo de procedimientos se intensificarán en toda la provincia, especialmente en zonas rurales, con el fin de desalentar prácticas de explotación y promover condiciones de trabajo dignas.
En ese sentido, destacaron la importancia de la articulación entre organismos estatales y entidades gremiales para fortalecer los controles y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito rural.