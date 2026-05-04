Maipú Municipio lanzó beneficios para regularizar construcciones, comercios y deudas municipales

Maipú Municipio puso en marcha una nueva batería de beneficios orientados a vecinos, comerciantes y contribuyentes, con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes y evitar la aplicación de multas .

La iniciativa contempla herramientas concretas para declarar construcciones no registrada s, habilitar comercios que aún no hayan formalizado su situación y acceder a planes de pago para cancelar deudas municipales con condiciones accesibles.

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Desde la comuna explicaron que el nuevo esquema permite avanzar con la declaración de construcciones no registradas y la regularización de actividades comerciales mediante trámites simplificados, sin costos adicionales en concepto de sanciones.

La medida apunta a acompañar a quienes todavía no han formalizado su situación, brindando alternativas ágiles y accesibles para cumplir con los requisitos municipales.

Planes de pago y descuentos para quienes están al día

En paralelo, el municipio mantiene vigentes planes de financiación para quienes registren deudas en tasas municipales, permitiendo regularizar obligaciones mediante cuotas accesibles y evitando mayores recargos.

Además, desde la comuna continúan reconociendo a los buenos contribuyentes con un 10% de descuento en tasas para quienes se encuentren al día con sus obligaciones fiscales.

Dónde consultar cada trámite

Quienes necesiten más información sobre las distintas herramientas disponibles podrán acercarse a las áreas correspondientes:

Regularización de construcciones: Dirección de Obras Privadas, Pescara 136.

Dirección de Obras Privadas, Pescara 136. Habilitación de comercios: Dirección de Fiscalización y Control, Padre Vásquez 1367.

Dirección de Fiscalización y Control, Padre Vásquez 1367. Planes de pago por deudas: vía correo electrónico oficial del municipio.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de una política activa que busca combinar reconocimiento al contribuyente cumplidor con herramientas concretas para la regularización, promoviendo una administración más ordenada y equitativa.