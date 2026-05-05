5 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Mendoza, entre las mejores ciudades del país: qué dice el ranking que la destaca

La Ciudad de Mendoza se ubicó en el podio del Índice de Ciudades Argentinas. El informe evaluó desarrollo, cohesión social y calidad urbana.

Mendoza está entre las ciudades top del país.

Mendoza está entre las ciudades top del país.

Prensa Ciudad de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

En un contexto de creciente competencia urbana, la Ciudad de Mendoza se consolida como referente nacional. El reciente Índice de Ciudades Argentinas la ubicó en el tercer puesto, destacando su espacio público, conectividad y oferta cultural, pilares clave para medir el bienestar y el desarrollo de sus habitantes.

Se trata de un ranking elaborado por la consultora Enclave, en el que se evaluó a 43 ciudades a partir de 17 indicadores vinculados al desarrollo económico, la cohesión social y la calidad del hábitat urbano. Así, la entidad le otorgó a la capital un puntaje de 65 sobre 100, siendo solo superada por Bahía Blanca y Córdoba.

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Ulpiano Suarez:

Ulpiano Suarez: "Se puede administrar con responsabilidad y al mismo tiempo aliviar al contribuyente; que se puede ordenar el espacio público y a la vez abrir oportunidades”.

Espacio Público: lo más destacado de la Ciudad de Mendoza

El estudio no solo destacó la posición general de la ciudad, sino también su rendimiento en variables clave que impactan directamente en la calidad de vida. En ese sentido, Mendoza alcanzó el primer puesto en el índice de Espacio Público, que mide la cantidad de áreas verdes por habitante, un indicador cada vez más valorado en entornos urbanos. Además, obtuvo el tercer lugar en Conexión física, relacionada con la accesibilidad mediante rutas y vuelos, y en Oferta de ocio, que contempla la disponibilidad de cines, teatros y restaurantes.

Los datos dan cuenta del trabajo de las políticas sostenidas de Ciudad en lo relativo a planificación urbana y mejora de infraestructura. Segùn destacan desde la comuna, la promoción de espacios de encuentro y el desarrollo de servicios han sido ejes centrales para consolidar una urbe que responda a las necesidades de sus habitantes y resulte atractiva para turistas y visitantes.

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Mendoza alcanzó el primer puesto en el índice de Espacio Público, que mide la cantidad de áreas verdes por habitante.

Mendoza alcanzó el primer puesto en el índice de Espacio Público, que mide la cantidad de áreas verdes por habitante.

Ulpiano Suarez: “Liderar es demostrar que se puede hacer”

El intendente Ulpiano Suarez anticipó el rumbo de la gestión durante su discurso anual. “Trabajamos para construir una ciudad que funcione mejor y que, además, lidere un proceso de transformación para toda Mendoza, con una proyección cada vez más fuerte a nivel nacional e internacional”, afirmó.

El jefe comunal también puso el acento en la importancia de sostener políticas públicas eficientes: “Liderar, en este tiempo complejo, no es gritar más fuerte. Es demostrar que se puede hacer. Que se puede administrar con responsabilidad y al mismo tiempo aliviar al contribuyente; que se puede ordenar el espacio público y a la vez abrir oportunidades. Creemos en un Estado inteligente, firme, cercano y capaz de producir resultados”.

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