La Maratón Internacional de Mendoza 2026 tuvo una jornada espectacular y grandes ganadores locales

La Maratón Internacional de Mendoza 2026 volvió a convertirse en una verdadera fiesta del deporte con la participación de más de 9.000 corredores que recorrieron distintos puntos emblemáticos de la provincia en una jornada cargada de emoción, esfuerzo y grandes actuaciones. La edición número 26° de la MIM tuvo como epicentro el Parque General San Martín, donde miles de personas acompañaron la llegada de los atletas en los tradicionales Caballitos de Marly.
En los 42K, el gran ganador fue el mendocino Carlos Becerra, quien completó el recorrido con un impresionante tiempo de 2:22:27 y dominó gran parte de la carrera. El podio masculino lo completaron Luis Barra Soto con 2:31:05 y Flavio Demichelis con 2:33:48. Entre las mujeres, la gran vencedora fue María Belén Alegre, quien se quedó con la prueba tras marcar 2:53:43. Detrás finalizaron Constanza Del Puerto con 2:57:15 y Ailén Funes con 2:59:25. Además del triunfo, tanto Becerra como Alegre emocionaron al público mendocino por tratarse de dos atletas locales que brillaron en la máxima distancia.
También hubo un altísimo nivel en las demás categorías. En los 21K, los vencedores fueron Juan Medina con un tiempo de 1:08:54 y Adela Barrios con 1:21:12. El podio masculino lo completaron Mariano García y Darío Sombra, mientras que entre las mujeres escoltaron a Barrios Mónica Millaman y Daiana Olguín. En los 10K, el triunfo quedó para Juan Fernández con un notable registro de 29:57, seguido por Saúl Vega y Daniel Delgado. Entre las damas, la más rápida fue María Luz Rozat con 36:48, acompañada en el podio por Virginia Martínez y Johanna Falcón.
La MIM 2026 volvió a demostrar por qué ocupa un lugar especial dentro del calendario nacional y dejó una jornada inolvidable para miles de corredores y fanáticos del atletismo.
Maratón
Todos los ganadores de la Maratón
Largada de los 42k desde los Puentes de Cacheuta
Los 21k desde el barrio Vistalba
Los 10k desde la Rotonda Palmares Valley
42k
1-Carlos Becerra 2.22.27
2-Luis Barra Soto 2.31.05
3-Flavio Demichelis 2.33.48
1-María Belén Alegre 2.53.43
2-Constanza Del Puerto 2.57.15
3-Ailén Funes 2.59.25
21k
1-Juan Medina 1.08.54
2-Mariano García 1.09.35
3-Darío Sombra 1.09.57
1-Adela Barrios 1.21.12
2-Mónica Millaman 1.23.20
3-Daiana Olguín 1.25.07
10k
1-Juan Fernández 29.57
2-Saúl Vega 30.27
3-Daniel Delgado 31.08
1-María Luz Rozat 36.48
2-Virginia Martínez 37.29
3-Johanna Falcón 38.25
Preguntas frecuentes sobre la Maratón Internacional de Mendoza 2026
¿Quiénes ganaron los 42K de la Maratón Internacional de Mendoza 2026?
Los ganadores fueron Carlos Becerra y María Belén Alegre.
¿Cuántos corredores participaron de la MIM 2026?
La competencia contó con más de 9.000 participantes.
¿Dónde largaron los 42K de la Maratón de Mendoza?
La prueba de 42 kilómetros comenzó en los Puentes de Cacheuta.
¿Quiénes ganaron los 21K de la MIM 2026?
Los vencedores fueron Juan Medina y Adela Barrios.
¿Dónde terminó la Maratón Internacional de Mendoza?
La llegada fue en los tradicionales Caballitos de Marly, en el Parque General San Martín.