Las Jornadas Deportivas Mixtas no es un torneo más en Malargüe

Las VI Jornadas Deportivas Mixtas de la Escuela Aborigen Americano (ESCAM) se desarrollan en el Polideportivo de Malargüe , consolidándose como un evento único en Mendoza que promueve la inclusión, la equidad y el trabajo en equipo a través del deporte.

En el Centro Polideportivo Malal Hue se están llevando adelante las VI Jornadas Deportivas Mixtas de la Escuela Aborigen Americano , una propuesta que nació como un proyecto interno del nivel secundario y que, con el paso del tiempo, fue creciendo hasta convertirse en un evento deportivo de alcance departamental .

La iniciativa tiene como eje central la inclusión y la promoción de valores , destacándose por ser la única en su tipo en la provincia de Mendoza . En cada disciplina, los equipos deben estar conformados de manera mixta, integrando tanto a hombres como a mujeres, lo que implica una adaptación de las reglas de juego y una mirada más equitativa del deporte .

A lo largo de sus ediciones, estas jornadas han logrado convocar a instituciones no solo de Malargüe, sino también de otros departamentos mendocinos, lo que reafirma su importancia dentro del calendario deportivo y educativo.

En esta oportunidad, los participantes compiten en disciplinas como voleibol, básquetbol, balonmano, fútbol y atletismo. Una de las particularidades más destacadas se dio en la maratón, donde los estudiantes corrieron en duplas, reforzando el concepto de cooperación por sobre la competencia individual.

El director de ESCAM, Fabián Monzón, subrayó que estas jornadas “promueven la sana competencia y la tolerancia”, al tiempo que resaltó el valor simbólico de algunas modalidades. En ese sentido, explicó que en pruebas como la maratón todo el equipo debe cruzar la meta al mismo momento, lo que representa un mensaje claro, los objetivos colectivos se alcanzan cuando se avanza en conjunto.

De esta manera, las Jornadas Deportivas Mixtas no solo fomentan la actividad física, sino que también transmiten un fuerte mensaje social basado en la igualdad, el respeto y la construcción comunitaria.