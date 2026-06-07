7 de junio de 2026
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Malargüe

El futsal femenino gana terreno en Malargüe y sigue creciendo fecha tras fecha

Con categorías formativas y Primera División, la disciplina recupera protagonismo en los torneos de Malargüe.

Futsal femenino en el polideportivo de Malargüe.

Futsal femenino en el polideportivo de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El futsal femenino continúa consolidándose en Malargüe y este domingo disputará la tercera fecha de su campeonato oficial. La iniciativa impulsada por la Liga Malargüina de Fútbol ya muestra resultados positivos, con una creciente participación de jugadoras y el interés de nuevos clubes en sumarse a futuras competencias.

Mientras avanzan las definiciones de los torneos masculinos de divisiones inferiores, la Liga Malargüina de Fútbol destaca como uno de sus principales aciertos de la temporada la puesta en marcha del campeonato de Futsal Femenino en las categorías Sub14, Sub16 y Primera División. La competencia tendrá este domingo una nueva jornada con la disputa de la tercera fecha.

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Torneos oficiales de fútbol en Malargüe

Desde la entidad organizadora remarcan que el certamen se está desarrollando de acuerdo con la planificación establecida, pese a las dificultades que generaron las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas. Algunas suspensiones obligaron a realizar ajustes en el calendario, aunque sin comprometer el normal desarrollo del torneo antes del receso invernal.

El presidente de la Liga Malargüina de Fútbol, Javier Asensio, destacó que se están cumpliendo los tiempos previstos y valoró especialmente la respuesta obtenida por parte de los equipos femeninos. Según señaló, la competencia no solo brinda un espacio de participación para las jugadoras locales, sino que además comienza a despertar el interés de otras instituciones deportivas que analizan incorporar nuevas categorías y planteles para las próximas temporadas.

El futsal femenino aparece así como uno de los fenómenos deportivos más importantes del año en el ámbito local. La creciente participación de jóvenes y adultas permite proyectar una estructura competitiva cada vez más sólida y con mayores oportunidades de desarrollo.

Además, el torneo está generando un renovado impulso para el fútbol de salón en Malargüe, una disciplina que tuvo momentos de gran popularidad durante la década del 80 y que hoy vuelve a ganar protagonismo. Con una base de jugadoras en constante crecimiento y acompañamiento, el futsal femenino se perfila como una de las apuestas más prometedoras del deporte malargüino.

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