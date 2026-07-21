21 de julio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

El temporal no afloja en Malargüe y la nieve complica la circulación en alta montaña

Máquinas viales trabajan sin pausa para despejar en caminos de cordillera, mientras continúan las precipitaciones en diferentes zonas de Malargüe.

La nieve domina paisajes de Malargüe.

La nieve domina paisajes de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La continuidad del frente de mal tiempo mantiene bajo monitoreo a Malargüe, donde desde la madrugada vuelve a nevar en la ciudad y la cordillera. El temporal provoca complicaciones en la red vial, con rutas transitables bajo estrictas precauciones, sectores inhabilitados y Paso Pehuenche está cerrado. El dictado de clases está suspendido para turno mañana.

Los organismos provinciales y comunales mantienen un seguimiento permanente de la situación, especialmente en la red vial de alta montaña, donde las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada.

Ingreso norte a la ciudad de Malargüe

Ingreso norte a la ciudad de Malargüe

Estado de rutas en Malargüe

La Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial 222, principal acceso a Los Molles y al centro de esquí Las Leñas, permanece transitable con extrema precaución. Personal y maquinaria vial trabajan de manera ininterrumpida para despejar la nieve acumulada y mantener habilitado el camino.

Las autoridades recordaron además que desde el control de Gendarmería Nacional hasta el ingreso a Las Leñas es obligatorio circular con cadenas colocadas, medida indispensable para transitar con seguridad en ese sector.

En tanto, continúan intransitables el tramo de la Ruta Provincial 222 entre Las Leñas y Valle Hermoso, y la Ruta Provincial 226 entre Las Tapaderas y el Paso Vergara, debido a la importante acumulación de nieve.

Nieve en Los Molles.

Nieve en Los Molles.

La nieve afecta caminos de alta montaña al suroeste de Malargüe

Protección Civil de Malargüe informó además que la Ruta Nacional 144, entre San Rafael y El Sosneado, se encuentra transitable con precaución por lluvias intermitentes. La Ruta Nacional 40 presenta condiciones similares tanto hacia el norte como hacia el sur de la ciudad, con presencia de nieve, posibles sectores con hielo y trabajos de despeje a cargo de Vialidad Nacional, especialmente en la Cuesta El Chihuido. Se recomienda portar cadenas.

Por su parte, la Ruta Nacional 145 está habilitada con precaución entre Bardas Blancas y Las Loicas, mientras que el tramo entre Las Loicas y Los Castaños permanece intransitable por acumulación de nieve y hielo. En consecuencia, el Paso Pehuenche continúa cerrado.

Al momento de este informe, la ciudad de Malargüe y sus alrededores registra una temperatura de 0,2 °C (dos décimas positivas), sensación térmica de -1°C (un grado bajo cero), visibilidad reducida a 1.000 metros y viento del este a 6 kilómetros en la hora. El pronóstico anticipa que las nevadas continuarán durante el resto de la mañana.

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