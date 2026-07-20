Malargüe amaneció con nieve y el temporal mantiene en alerta a toda la cordillera

La ciudad de Malargüe amaneció este lunes con una tenue nevada que dejó escasa acumulación, pero suficientes complicaciones para que se suspendieran las clases. Mientras el temporal continúa afectando a gran parte de la alta montaña mendocina , las autoridades mantienen el monitoreo de rutas y recomiendan transitar con extrema precaución por la presencia de nieve, hielo y lluvias .

La nevada de la jornada sorprendió a los malargüinos cerca de las 5 de la mañana . Aunque la acumulación en el casco urbano fue reducida, las condiciones meteorológicas y el pronóstico de persistencia del mal tiempo llevaron a las autoridades a suspender las actividades escolares en el departamento , una medida que también alcanzó a otras regiones de Mendoza afectadas por el intenso temporal que se intensificó durante el fin de semana.

Desde la Dirección de Protección Civil informaron que las rutas y caminos que conectan a Malargüe con los departamentos del sur provincial permanecen habilitados , aunque con circulación restringida a la precaución debido a las condiciones climáticas.

En la Ruta Nacional 144, entre la Cuesta de Los Terneros y El Sosneado, el tránsito es posible con extrema precaución por lluvias intermitentes y sectores con acumulación de nieve, especialmente entre Los Pocitos y Las Salinas.

La Ruta Nacional 40, tanto hacia el norte como hacia el sur del departamento, presenta acumulación nívea sobre la calzada. En el sector sur, que comprende El Chihuido, Bardas Blancas y la Ruta Nacional 145 hasta Las Loicas, además existe riesgo de desprendimientos de rocas por la inestabilidad del terreno. En tanto, el Paso Internacional Pehuenche continúa cerrado al tránsito.

Cordillera malargüina (Gentileza). Por otra parte, la Ruta Provincial 222, principal acceso a Los Molles y al centro de esquí Las Leñas, permanece transitable, aunque es obligatoria la portación y el uso de cadenas en los sectores con hielo.

Durante la mañana continuaban las nevadas en todo el cordón montañoso de Malargüe y los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones níveas durante las próximas 48 horas.

A esta hora de la mañana, la ciudad de Malargüe registraba cielo nublado, una temperatura de 1,4 grados y una sensación térmica de -0,2 (dos décimas de grado bajo cero. El Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidades de nuevas precipitaciones hacia la tarde-noche, por lo que las autoridades solicitaron evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados sobre la evolución del temporal.