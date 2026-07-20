20 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

Malargüe amaneció con nieve y el temporal mantiene en alerta a toda la cordillera

Persisten las nevadas en alta montaña, el Paso Pehuenche sigue cerrado y es obligatorio el uso de cadenas en la Ruta 222, al oeste de Malargüe.

Malargüe amaneció con nieve.

Malargüe amaneció con nieve.

La nevada de la jornada sorprendió a los malargüinos cerca de las 5 de la mañana. Aunque la acumulación en el casco urbano fue reducida, las condiciones meteorológicas y el pronóstico de persistencia del mal tiempo llevaron a las autoridades a suspender las actividades escolares en el departamento, una medida que también alcanzó a otras regiones de Mendoza afectadas por el intenso temporal que se intensificó durante el fin de semana.

Estado de rutas y pronóstico para Malargüe

Desde la Dirección de Protección Civil informaron que las rutas y caminos que conectan a Malargüe con los departamentos del sur provincial permanecen habilitados, aunque con circulación restringida a la precaución debido a las condiciones climáticas.

En la Ruta Nacional 144, entre la Cuesta de Los Terneros y El Sosneado, el tránsito es posible con extrema precaución por lluvias intermitentes y sectores con acumulación de nieve, especialmente entre Los Pocitos y Las Salinas.

La Ruta Nacional 40, tanto hacia el norte como hacia el sur del departamento, presenta acumulación nívea sobre la calzada. En el sector sur, que comprende El Chihuido, Bardas Blancas y la Ruta Nacional 145 hasta Las Loicas, además existe riesgo de desprendimientos de rocas por la inestabilidad del terreno. En tanto, el Paso Internacional Pehuenche continúa cerrado al tránsito.

Por otra parte, la Ruta Provincial 222, principal acceso a Los Molles y al centro de esquí Las Leñas, permanece transitable, aunque es obligatoria la portación y el uso de cadenas en los sectores con hielo.
Cordillera malargüina (Gentileza).

Cordillera malargüina (Gentileza).

Durante la mañana continuaban las nevadas en todo el cordón montañoso de Malargüe y los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones níveas durante las próximas 48 horas.

A esta hora de la mañana, la ciudad de Malargüe registraba cielo nublado, una temperatura de 1,4 grados y una sensación térmica de -0,2 (dos décimas de grado bajo cero. El Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidades de nuevas precipitaciones hacia la tarde-noche, por lo que las autoridades solicitaron evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados sobre la evolución del temporal.

Temas
Seguí leyendo

La experiencia única que ofrece Las Leñas para principiantes y expertos

Final del Mundial con operativo reforzado para evitar accidentes y disturbios en Malargüe

Qué es el hielo negro y por qué es el enemigo invisible de las rutas de montaña

Es obligatorio el uso de cadenas para ingresar a Las Leñas

Temporal en Malargüe: así trabaja Vialidad para mantener transitable la Alta Montaña

Videos: ingresa el fuerte temporal blanco a la cordillera mendocina

Se atrincheró con un arma y la Policía tuvo que reducirlo con una Taser en Malargüe

Los centros de esquí argentinos aumentan sus tarifas: qué pasa en Mendoza

Lee además
Encuentro de Escultores en Malargüe. video

Malargüe volverá a ser capital del arte con el Tercer Encuentro Nacional de Escultores
Comisaría 24 Malargüe.

La madrugada volvió a ser escenario de un asalto en el Sur de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Chinche del Arce.

El insecto que invade casas y jardines de Mendoza: qué hacer si aparece

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 20 julio en Mendoza.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de julio

Atención: se suspenden por lluvias y nevadas las clases en estas zonas de Mendoza.

Atención: continúa la suspensión de clases por nevadas en varias zonas de Mendoza