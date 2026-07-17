Nevadas en Malargüe obligan a usar cadenas para ingresar a Las Leñas

Las intensas nevadas obligaron a implementar el uso obligatorio de cadenas en el último tramo de la Ruta Provincial 222 hacia Valle de Las Leñas . La Policía de Mendoza confirmó demoras por la gran cantidad de vehículos, mientras máquinas de la Dirección Provincial de Vialidad trabajan de manera permanente para mantener transitable el camino.

Las condiciones meteorológicas al oeste de Malargüe , continúan generando complicaciones en el acceso al centro de esquí Valle de Las Leñas. Autoridades policiales confirmaron a SITIO ANDINO que es obligatorio el uso de cadenas en los últimos cinco kilómetros de la Ruta Provincial 222, debido a la importante acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la calzada .

La medida busca garantizar la seguridad de los cientos de turistas que durante este viernes se desplazan hacia el complejo invernal de Malargüe , donde las nevadas no han dado tregua desde las primeras horas de la jornada.

Las fuentes indicaron que se registran importantes demoras en la circulación por el elevado flujo de vehículos que ascienden hacia la montaña . En distintos puntos del recorrido, personal de fuerzas de seguridad y otras reparticiopnes públicas informan a los conductores sobre la obligatoriedad del uso de cadenas y recomiendan extremar las medidas de precaución.

Durante esta tarde, el tránsito debió interrumpirse por algunos minutos luego de que un colectivo de transporte de pasajeros quedara atravesado sobre la carpeta asfáltica al perder adherencia debido al hielo. Tras las tareas realizadas para retirar la unidad, la circulación fue restablecida de manera controlada.

En forma paralela, máquinas de la Dirección Provincial de Vialidad continúan trabajando sobre la Ruta Provincial 222 con tareas de despeje de nieve para mantener habilitado el acceso al centro de esquí y mejorar las condiciones de transitabilidad en los sectores más comprometidos por el temporal.

Las autoridades reiteraron que la presencia de hielo y nieve acumulada, que en algunos sectores supera los 40 centímetros, obliga a conducir con velocidad reducida, respetando las indicaciones del personal apostado sobre la ruta.

En tanto, continúa nevando con intensidad en el Circuito de Los Valles. Los pronósticos anticipan que las precipitaciones persistirán durante las próximas 25 horas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que en cotas superiores a los 3.000 metros la acumulación ya supera un metro de nieve.