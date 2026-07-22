22 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

Temporales en Malargüe y el protocolo que determina cuándo se suspenden las clases

Autoridades educativas detallaron el procedimiento que se activa con alertas meteorológicas y el estado de rutas en todo el departamento.

Mal tiempo en Malargüe.

Mal tiempo en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La Dirección General de Escuelas (DGE), explicó que la decisión de suspensión de clases por condiciones atmosféricas adversas se basa en informes de Defensa Civil y Vialidad Provincial para resguardar a estudiantes docentes y transportistas frente a condiciones meteorológicas adversas e Malargüe.

Malargüe es el departamento mendocino más expuesto a los fenómenos climáticos extremos y, ante cada temporal de nieve o viento intenso, la suspensión de clases responde a un protocolo preventivo basado en informes técnicos de Defensa Civil y Vialidad. La medida busca proteger a estudiantes, docentes y transportistas en todo el territorio.

El clima extremo marca el ritmo de las clases en Malargüe

Las condiciones climáticas forman parte de la realidad cotidiana de Malargüe durante gran parte del año. Nevadas, temperaturas bajo cero, intensas ráfagas de viento del oeste y el congelamiento de rutas y caminos rurales suelen generar complicaciones para la circulación y el normal desarrollo de las actividades.

La subdelegada de la Dirección General de Escuelas (DGE) en Malargüe, Fabiana Glatigny, explicó que estas determinaciones no se adoptan de manera improvisada, sino que responden a un análisis conjunto de distintos organismos encargados de monitorear las condiciones meteorológicas y la transitabilidad.

Según indicó la funcionaria, la DGE toma la decisión a partir de las recomendaciones formuladas por Defensa Civil, tanto a nivel local como provincial, organismo que trabaja con pronósticos meteorológicos precisos y evalúa la intensidad de los fenómenos antes de emitir las alertas correspondientes.

Una vez recibidos esos informes, la medida es consensuada y comunicada de inmediato a los supervisores de todos los niveles y modalidades educativas para garantizar una rápida organización de las comunidades escolares.

En el caso de las escuelas rurales, Fabiana Glatigny señaló que también resulta determinante la información aportada por las direcciones de Vialidad Provincial y Nacional. El estado de rutas y caminos es clave, ya que los transportistas recorren largas distancias para trasladar a estudiantes que viven en puestos y parajes de los distintos distritos del departamento.

Finalmente, la subdelegada destacó que todos los edificios escolares de Malargüe se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento. Además, aseguró que cuentan con sistemas de calefacción operativos y con el abastecimiento de combustible garantizado, cuyas recargas se realizan de forma preventiva antes de alcanzar los niveles mínimos de almacenamiento.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron en Malargüe a menor de edad y descartaron que haya sido víctima de un delito

Atención turno noche y vespertino: sin clases en un departamento y una localidad de Mendoza

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado

Buscan en Malargüe a una adolescente de 17 años

Huemul mostró altas concentraciones de uranio, cobre, vanadio y plata en Malargüe

Malargüe amaneció con nieve y el temporal mantiene en alerta a toda la cordillera

Malargüe volverá a ser capital del arte con el Tercer Encuentro Nacional de Escultores

La madrugada volvió a ser escenario de un asalto en el Sur de Mendoza

Lee además
Las Leñas tapado de nieve por el temporal. video

Las Leñas quedó bajo la nieve y el temporal continuaría varios días
Autoridades provinciales expusieron sobre MDMO ante inversores indios.

Mendoza presentó el potencial de Malargüe Distrito Minero a la principal empresa minera de la India
LO QUE SE LEE AHORA
Consumo de carne en San Rafael. video

La crisis golpea el consumo de carne: así cambian las compras en San Rafael

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de julio

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Nieve récord en Mendoza: turistas sin esquí en alta montaña y Las Leñas como opción.

Pese a la nieve récord, en Mendoza solo funciona un centro de esquí

La Federación Agraria alertó por la crisis de la vitivinicultura y la falta de rentabilidad

Productores mendocinos advirtieron que la vitivinicultura atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas

La investigación continúa bajo la fiscalía de Homicidios.

Crimen en Polvaredas: imputaron a dos hermanos por el homicidio del adolescente de 17 años