Temporales en Malargüe y el protocolo que determina cuándo se suspenden las clases

La Dirección General de Escuelas (DGE) , explicó que la decisión de suspensión de clases por condiciones atmosféricas adversas se basa en informes de Defensa Civil y Vialidad Provincial para resguardar a estudiantes docentes y transportistas frente a condiciones meteorológicas adversas e Malargüe.

Malargüe es el departamento mendocino más expuesto a los fenómenos climáticos extremos y, ante cada temporal de nieve o viento intenso , la suspensión de clases responde a un protocolo preventivo basado en informes técnicos de Defensa Civil y Vialidad. La medida busca proteger a estudiantes, docentes y transportistas en todo el territorio.

Las condiciones climáticas forman parte de la realidad cotidiana de Malargüe durante gran parte del año . Nevadas, temperaturas bajo cero, intensas ráfagas de viento del oeste y el congelamiento de rutas y caminos rurales suelen generar complicaciones para la circulación y el normal desarrollo de las actividades.

Esta semana el departamento volvió a enfrentar un fuerte temporal de nieve que obligó a suspender el dictado de clases durante el lunes y martes en todos los turnos y modalidades, tanto en establecimientos educativos del área urbana como de la zona rural.

La subdelegada de la Dirección General de Escuelas (DGE) en Malargüe, Fabiana Glatigny, explicó que estas determinaciones no se adoptan de manera improvisada, sino que responden a un análisis conjunto de distintos organismos encargados de monitorear las condiciones meteorológicas y la transitabilidad.

Según indicó la funcionaria, la DGE toma la decisión a partir de las recomendaciones formuladas por Defensa Civil, tanto a nivel local como provincial, organismo que trabaja con pronósticos meteorológicos precisos y evalúa la intensidad de los fenómenos antes de emitir las alertas correspondientes.

Una vez recibidos esos informes, la medida es consensuada y comunicada de inmediato a los supervisores de todos los niveles y modalidades educativas para garantizar una rápida organización de las comunidades escolares.

En el caso de las escuelas rurales, Fabiana Glatigny señaló que también resulta determinante la información aportada por las direcciones de Vialidad Provincial y Nacional. El estado de rutas y caminos es clave, ya que los transportistas recorren largas distancias para trasladar a estudiantes que viven en puestos y parajes de los distintos distritos del departamento.

Finalmente, la subdelegada destacó que todos los edificios escolares de Malargüe se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento. Además, aseguró que cuentan con sistemas de calefacción operativos y con el abastecimiento de combustible garantizado, cuyas recargas se realizan de forma preventiva antes de alcanzar los niveles mínimos de almacenamiento.