Mendoza presentó el potencial de Malargüe Distrito Minero a la principal empresa minera de la India

El Gobierno de Mendoza recibió a autoridades de NMDC Limited , la mayor empresa minera estatal de la India, interesada en evaluar oportunidades de inversión en la provincia, especialmente en los sectores minero y energético.

Durante el encuentro, encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , la delegación accedió a información sobre el potencial geológico de Mendoza y los principales proyectos en desarrollo, con eje en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) .

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la exposición del MDMO , una iniciativa estratégica que abarca cerca de 20.000 kilómetros cuadrados y 703.000 hectáreas , con alto potencial para la exploración de cobre y otros minerales clave para la transición energética.

Recibí a representantes de NMDC Limited, la mayor empresa minera de la India y una de las compañías estatales más importantes de Asia, interesados en conocer las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza. Presentamos el potencial de Malargüe Distrito Minero Occidental,… pic.twitter.com/qZVmoD8BGl

Los representantes de la empresa india solicitaron información específica sobre distintos proyectos dentro de ese esquema , además de interiorizarse sobre otras iniciativas vinculadas a la minería, la energía y los recursos estratégicos.

Desde la Provincia destacaron que este desarrollo forma parte de una política orientada a consolidar un modelo de minería moderna, sostenible y competitiva, con planificación territorial, información técnica y condiciones que apunten a inversiones de largo plazo.

El Gobierno provincial mantuvo un encuentro con potenciales inversores de la India. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En este primer contacto, la delegación de NMDC también conoció las condiciones que Mendoza busca ofrecer a los inversores, entre ellas previsibilidad jurídica y reglas claras.

Cornejo remarcó que la Provincia apunta a avanzar en el desarrollo minero “con todos los cuidados ambientales necesarios”, pero también como una nueva actividad económica con fuerte potencial.

“Queremos ir lo más rápido que se pueda. Sabemos que la actividad va a crecer y debemos estar preparados”, sostuvo el mandatario, quien además destacó que los proyectos aprobados por la Legislatura cuentan con seguridad jurídica.

Energía y minería: una estrategia integrada en Mendoza

Durante la reunión, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, presentó la matriz energética de Mendoza, con fuerte presencia de fuentes renovables, especialmente hidroeléctricas, y en crecimiento en los últimos años.

Según explicó, este perfil representa una ventaja competitiva para el desarrollo de minerales como el cobre. “El cobre producido con energía de menor impacto en carbono tiene mayor competitividad y rentabilidad en los mercados internacionales”, señaló el funcionario.

También se expusieron las perspectivas en hidrocarburos convencionales y no convencionales, como parte de una estrategia integral que combina minería, energía e infraestructura.

Mendoza apuesta fuertemente a la minería y busca inversores para el desarrollo de la actividad. Prensa Gobierno de Mendoza

Qué es NMDC, la empresa india que se reunió con el Gobierno de Mendoza

NMDC Limited es la principal productora de mineral de hierro de la India, con más de 53 millones de toneladas anuales, y desarrolla además proyectos de cobre, diamantes, tungsteno y otros minerales estratégicos.

Con más de 5.000 empleados y operaciones altamente mecanizadas, la compañía es uno de los actores más relevantes de la minería global.

Desde el Gobierno provincial interpretaron la visita como una señal del creciente interés que Mendoza genera en el sector minero internacional.

En el Ejecutivo destacaron que la provincia se posiciona como un destino con alto potencial geológico, planificación y una estrategia de desarrollo que integra minería y energía, factores clave para atraer nuevas inversiones.