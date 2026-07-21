21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Aerolíneas Argentinas

Expropiación de Aerolíneas: la Justicia de EE.UU. obliga a Argentina a pagar USD 390 millones

Un tribunal de Washington rechazó la apelación del país y dejó firme la condena a favor del fondo buitre Titan Consortium. El caso se originó tras la estatización de 2008.

Complicaciones para Argentina en los tribunales norteamericanos.

Complicaciones para Argentina en los tribunales norteamericanos.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La Justicia de Estados Unidos falló en contra de la Argentina y dejó firme la condena que obliga al país a pagar más de USD 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.

La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó la sentencia a favor del fondo buitre Titan Consortium, que busca cobrar la indemnización derivada del caso.

Con esta decisión, el fallo de primera instancia quedó ratificado y el fondo podrá avanzar en la justicia estadounidense para intentar ejecutar el cobro.

Un litigio que se arrastra desde la estatización de Aerolíneas Argentinas

El conflicto se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban en manos del grupo español Marsans.

La empresa inició una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial, que en 2017 falló a su favor y fijó una compensación de USD320 millones más intereses.

Con el paso del tiempo, los derechos del litigio fueron transferidos: primero al fondo Burford Capital y luego a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa el cobro en tribunales de Estados Unidos.

En 2019, el Ciadi rechazó un intento de la Argentina por anular el laudo, y en 2024 la justicia estadounidense reconoció la sentencia. Ahora, la Cámara de Apelaciones confirmó ese criterio y elevó la presión sobre el país.

La nacionalizaci&oacute;n de Aerol&iacute;neas Argentinas se produjo en 2008, durante la presidencia de Cristina Fern&aacute;ndez de Kirchner.

La nacionalización de Aerolíneas Argentinas se produjo en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Expropiación de Aerolíneas: por qué la Justicia norteamericana falló contra Argentina

Uno de los puntos centrales de la apelación argentina era el plazo de prescripción. El Estado sostenía que debía aplicarse un límite de tres años, pero la Justicia estadounidense ratificó el criterio de primera instancia, que fijó un plazo de 12 años.

De esta manera, se mantiene vigente el monto original actualizado, que asciende a USD 390.907.115,55 con intereses acumulados.

El fallo deja a la Argentina en una situación más expuesta frente a posibles embargos de activos en el exterior. Titan Consortium ya avanzó en ese sentido y busca identificar bienes del Estado argentino en Estados Unidos para hacer efectiva la cobranza. Entre los objetivos aparece el colateral de los Bonos Brady depositado en la Reserva Federal de Nueva York.

Además, el fondo intenta posicionarse con prioridad frente a otros acreedores, en un contexto en el que el país cerró acuerdos recientes con otros fondos buitre.

La Justicia norteamericana fall&oacute; contra Argentina por la expropiaci&oacute;n de Aerol&iacute;neas Argentinas.

La Justicia norteamericana falló contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

La postura del Gobierno ante el fallo adverso por Aerolíneas Argentinas

Tras conocerse la decisión, la Procuración del Tesoro informó que se encuentra analizando las herramientas legales disponibles para revertir o mitigar el impacto de la sentencia.

Desde el organismo señalaron que el caso forma parte de la “herencia” de litigios internacionales que enfrenta la Argentina, con reclamos que superan los USD30.000 millones.

“La Procuración del Tesoro de la Nación se encuentra analizando todas las herramientas legales disponibles para intentar revertir la decisión o, en su defecto, mitigar sus consecuencias para el Estado argentino”, explicó el máximo organismo defensor de la Argentina en un comunicado.

“Esta causa es consecuencia de decisiones adoptadas hace casi dos décadas y forma parte de la pesada herencia judicial e institucional recibida por la actual administración, que al asumir en diciembre de 2023 encontró reclamos y sentencias adversas contra el país por más de US$30.000 millones”.

En este tipo de disputas, las decisiones del tribunal arbitral no son ejecutables de manera directa, por lo que los acreedores deben recurrir a tribunales locales —como en este caso en Estados Unidos— para intentar hacer efectiva la condena.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza presentó el potencial de Malargüe Distrito Minero a la principal empresa minera de la India

Volvió la Legislatura y arrancó con una expropiación clave en Guaymallén: ensancharán el carril Urquiza

Santa Rosa congeló los sueldos de sus funcionarios hasta diciembre

El vocero negó críticas del Gobierno hacia la Selección por la bandera de Malvinas

La nueva interconexión eléctrica que Mendoza y Chile tendrá en la cordillera

Tras el receso, los legisladores vuelven a la actividad: los proyectos en agenda

La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno

Quién es Javier Lanari, nuevo director del Banco de la Nación Argentina

Lee además
La demanda de los hinchas argentinos obligó a Aerolíneas Argentinas a programar un tercer vuelo especial rumbo al Mundial 2026.

La locura por la final no para: Aerolíneas agregó otro vuelo a Nueva York
Aerolíneas Argentinas reforzó su operación hacia Estados Unidos tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026.

Aerolíneas Argentinas suma vuelos especiales para acompañar a la Selección en la final
LO QUE SE LEE AHORA
La obra energética en la cordillera que Jimena Latorre impulsa con Chile.

La nueva interconexión eléctrica que Mendoza y Chile tendrá en la cordillera

Las Más Leídas

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio

La justicia investiga si la agresión de un hombre a su hijo fue en un contexto de legítima defensa.

Giro inesperado en el caso del hombre que agredió brutalmente a su hijo

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección video

Después del Mundial, Scaloni habló por primera vez y dejó varios títulos

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas