Expropiación de Aerolíneas: la Justicia de EE.UU. obliga a Argentina a pagar USD 390 millones

La Justicia de Estados Unidos falló en contra de la Argentina y dejó firme la condena que obliga al país a pagar más de USD 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.

La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington , rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó la sentencia a favor del fondo buitre Titan Consortium , que busca cobrar la indemnización derivada del caso.

Con esta decisión, el fallo de primera instancia quedó ratificado y el fondo podrá avanzar en la justicia estadounidense para intentar ejecutar el cobro .

El conflicto se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban en manos del grupo español Marsans .

La Cámara de Apelaciones falla contra la Rep. Argentina en caso expropiación de Aerolíneas Argentinas (USD 390 millones). Está decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas. The D.C. Circuit has ruled against… pic.twitter.com/wWJbGbmcwj

La empresa inició una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial, que en 2017 falló a su favor y fijó una compensación de USD320 millones más intereses.

Con el paso del tiempo, los derechos del litigio fueron transferidos: primero al fondo Burford Capital y luego a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa el cobro en tribunales de Estados Unidos.

En 2019, el Ciadi rechazó un intento de la Argentina por anular el laudo, y en 2024 la justicia estadounidense reconoció la sentencia. Ahora, la Cámara de Apelaciones confirmó ese criterio y elevó la presión sobre el país.

La nacionalización de Aerolíneas Argentinas se produjo en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Expropiación de Aerolíneas: por qué la Justicia norteamericana falló contra Argentina

Uno de los puntos centrales de la apelación argentina era el plazo de prescripción. El Estado sostenía que debía aplicarse un límite de tres años, pero la Justicia estadounidense ratificó el criterio de primera instancia, que fijó un plazo de 12 años.

De esta manera, se mantiene vigente el monto original actualizado, que asciende a USD 390.907.115,55 con intereses acumulados.

El fallo deja a la Argentina en una situación más expuesta frente a posibles embargos de activos en el exterior. Titan Consortium ya avanzó en ese sentido y busca identificar bienes del Estado argentino en Estados Unidos para hacer efectiva la cobranza. Entre los objetivos aparece el colateral de los Bonos Brady depositado en la Reserva Federal de Nueva York.

Además, el fondo intenta posicionarse con prioridad frente a otros acreedores, en un contexto en el que el país cerró acuerdos recientes con otros fondos buitre.

La Justicia norteamericana falló contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

La postura del Gobierno ante el fallo adverso por Aerolíneas Argentinas

Tras conocerse la decisión, la Procuración del Tesoro informó que se encuentra analizando las herramientas legales disponibles para revertir o mitigar el impacto de la sentencia.

Desde el organismo señalaron que el caso forma parte de la “herencia” de litigios internacionales que enfrenta la Argentina, con reclamos que superan los USD30.000 millones.

“La Procuración del Tesoro de la Nación se encuentra analizando todas las herramientas legales disponibles para intentar revertir la decisión o, en su defecto, mitigar sus consecuencias para el Estado argentino”, explicó el máximo organismo defensor de la Argentina en un comunicado.

“Esta causa es consecuencia de decisiones adoptadas hace casi dos décadas y forma parte de la pesada herencia judicial e institucional recibida por la actual administración, que al asumir en diciembre de 2023 encontró reclamos y sentencias adversas contra el país por más de US$30.000 millones”.

En este tipo de disputas, las decisiones del tribunal arbitral no son ejecutables de manera directa, por lo que los acreedores deben recurrir a tribunales locales —como en este caso en Estados Unidos— para intentar hacer efectiva la condena.