21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Santa Rosa

Santa Rosa se sumó a los municipios que congelaron los salarios de los funcionarios

La medida de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, responde al "contexto económico" y a la disminución de los recursos coparticipables que recibe.

Santa Rosa congeló los sueldos de sus funcionarios hasta diciembre.

Santa Rosa congeló los sueldos de sus funcionarios hasta diciembre.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Municipalidad de Santa Rosa dispuso el congelamiento de los salarios de sus funcionarios hasta el mes de diciembre. Así fue anunciado por la intendenta Flor Destéfanis, debido al "difícil contexto económico que atraviesa nuestro país". De esta manera, se sumó a otras comunas que en las últimas semanas decidieron tomar medidas de ajuste.

"La medida está orientada a preservar el equilibro fiscal y la sostenibilidad financiera del municipio teniendo en cuenta la disminución de los recursos coparticipables que recibe el Municipio. La decisión de la Intendenta sostiene la necesidad de preservar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar la continuidad de los servicios a nuestros vecinos", afirmaron desde la comuna.

Municipalidad de Santa Rosa.

Municipalidad de Santa Rosa.

Caída de la recaudación y desplome de la coparticipación

La caída de la recaudación en Mendoza, que en el primer semestre de 2026 se mantuvo en terreno negativo aunque con cierta desaceleración, se replica en los 18 municipios, que dependen en buena medida de la coparticipación que distribuye la Provincia.

La reducción de los recursos que se reparten a las comunas obligó a recalcular gastos. En este contexto se sumó el deterioro de la recaudación municipal, ya que muchos contribuyentes priorizan el pago de servicios esenciales (luz, gas, agua, Internet) antes que las tasas locales.

Ante este escenario, los intendentes decidieron aplicar distintas estrategias para sostener el funcionamiento de los servicios y evitar un desbalance financiero mayor: congelamiento de salarios, recorte de estructuras, freno parcial de la obra pública y medidas para mejorar el cobro de tasas aparecen entre las principales herramientas.

El ajuste de los municipios

Uno de los intendentes que envió un mensaje de austeridad y congeló salarios de funcionarios fue Ulpiano Suarez, en la Ciudad de Mendoza. La medida, que regirá durante seis meses, tiene el objetivo de "enfrentar el complejo escenario económico y la disminución de los ingresos provenientes de la coparticipación".

Maipú, por ejemplo, anunció medidas de ajuste sobre su estructura política. Matías Stevanato dispuso una reorganización de su Gabinete que redujo la cantidad de cargos. Según explicaron, la iniciativa busca hacer más eficiente la gestión y agilizar los procesos administrativos, evitando superposiciones de funciones y reduciendo costos operativos.

Otro de los casos es el de Guaymallén, que avanzó en la reorganización interna del Concejo Deliberante para simplificar la estructura gubernamental y reducir más del 60% de los cargos políticos y administrativos.

Temas
Seguí leyendo

El vocero negó críticas del Gobierno hacia la Selección por la bandera de Malvinas

La nueva interconexión eléctrica que Mendoza y Chile tendrá en la cordillera

Tras el receso, los legisladores vuelven a la actividad: los proyectos en agenda

La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno

Quién es Javier Lanari, nuevo director del Banco de la Nación Argentina

Piden declarar la emergencia económica y social en Mendoza, con exenciones impositivas

Entre las idas y vueltas nacionales: qué se decidió en Mendoza sobre el feriado del martes

Mendoza homenajeó a las víctimas del atentado a la AMIA a 32 años del ataque

Lee además
Los intendentes también aprietan los bolsillos.

Menos coparticipación, más ajuste: cómo se blindan los municipios de Mendoza ante la caída de ingresos
El Gobierno de Mendoza aprobó anticipos de la coparticipación a distintas municipalidades.

Cuánto transfirió el Gobierno a los municipios que pidieron anticipios de coparticipación
LO QUE SE LEE AHORA
La obra energética en la cordillera que Jimena Latorre impulsa con Chile.

La nueva interconexión eléctrica que Mendoza y Chile tendrá en la cordillera

Las Más Leídas

Con el Paso Internacional Los Libertadores cerrado, cómo se reorganiza el transporte de cargas en Mendoza

El temporal obliga a cambiar la logística: así se reorganizan los camiones en Mendoza

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección video

Después del Mundial, Scaloni habló por primera vez y dejó varios títulos