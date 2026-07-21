Santa Rosa se sumó a los municipios que congelaron los salarios de los funcionarios

La Municipalidad de Santa Rosa dispuso el congelamiento de los salarios de sus funcionarios hasta el mes de diciembre . Así fue anunciado por la intendenta Flor Destéfanis , debido al "difícil contexto económico que atraviesa nuestro país". De esta manera, se sumó a otras comunas que en las últimas semanas decidieron tomar medidas de ajuste .

Este martes, por decreto municipal , Santa Rosa decidió "planchar" los sueldos de los miembros del Gabinete , a partir de julio. Se trata de otro de los departamentos que debió acudir a estrategias para sostener sus cuentas ante el desplome de la coparticipación por la baja en la recaudación provincial.

"La medida está orientada a preservar el equilibro fiscal y la sostenibilidad financiera del municipio teniendo en cuenta la disminución de los recursos coparticipables que recibe el Municipio. La decisión de la Intendenta sostiene la necesidad de preservar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar la continuidad de los servicios a nuestros vecinos", afirmaron desde la comuna.

La caída de la recaudación en Mendoza , que en el primer semestre de 2026 se mantuvo en terreno negativo aunque con cierta desaceleración, se replica en los 18 municipios , que dependen en buena medida de la coparticipación que distribuye la Provincia .

La reducción de los recursos que se reparten a las comunas obligó a recalcular gastos. En este contexto se sumó el deterioro de la recaudación municipal, ya que muchos contribuyentes priorizan el pago de servicios esenciales (luz, gas, agua, Internet) antes que las tasas locales.

Ante este escenario, los intendentes decidieron aplicar distintas estrategias para sostener el funcionamiento de los servicios y evitar un desbalance financiero mayor: congelamiento de salarios, recorte de estructuras, freno parcial de la obra pública y medidas para mejorar el cobro de tasas aparecen entre las principales herramientas.

El ajuste de los municipios

Uno de los intendentes que envió un mensaje de austeridad y congeló salarios de funcionarios fue Ulpiano Suarez, en la Ciudad de Mendoza. La medida, que regirá durante seis meses, tiene el objetivo de "enfrentar el complejo escenario económico y la disminución de los ingresos provenientes de la coparticipación".

Foto: Cristian Lozano

Maipú, por ejemplo, anunció medidas de ajuste sobre su estructura política. Matías Stevanato dispuso una reorganización de su Gabinete que redujo la cantidad de cargos. Según explicaron, la iniciativa busca hacer más eficiente la gestión y agilizar los procesos administrativos, evitando superposiciones de funciones y reduciendo costos operativos.

Otro de los casos es el de Guaymallén, que avanzó en la reorganización interna del Concejo Deliberante para simplificar la estructura gubernamental y reducir más del 60% de los cargos políticos y administrativos.