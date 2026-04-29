29 de abril de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Reorganización en Guaymallén para achicar la estructura y mejorar la eficiencia del Concejo

Impulsan una reestructuración para ahorrar más de $500 millones al año, y los fondos ya tienen un destino concreto. Los detalles.

Reorganización en Guaymallén para achicar la estructura y mejorar la eficiencia del Concejo

Reorganización en Guaymallén para achicar la estructura y mejorar la eficiencia del Concejo

Foto: Gentileza HCD Guaymallén
Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén avanza en la reorganización interna del Concejo Deliberante para simplificar la estructura gubernamental y reducir más del 60% de los cargos políticos y administrativos. El objetivo es mejorar el funcionamiento institucional y optimizar los recursos públicos.

El Concejo Deliberante avanzó en las reformas para definir el esquema que adoptará, en busca de más simpleza y eficiencia, como también para eliminar superposiciones o niveles jerárquicos innecesarios.

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Esta entidad gubernamental actualmente es la de mayor gasto en términos absolutos dentro del Gran Mendoza. Es por esto, que la medida responde a la necesidad de ordenar su funcionamiento, reducir costos estructurales y avanzar hacia un esquema más eficiente y sustentable.

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Qué esquema adoptará el Concejo Deliberante de Guaymallén

La nueva estructura implica un cambio sustancial en la conducción del cuerpo:

  • Pasará de tres secretarías a una sola de carácter general,
  • De cuatro direcciones a una,
  • De ocho coordinaciones a tres, que serán operativas.

Esta reorganización no modifica la representación institucional, sino que actúa exclusivamente sobre la estructura y administración del cuerpo, fortaleciendo su capacidad de gestión. Como resultado, se estima un ahorro superior a los $500 millones anuales, derivados de la reducción de cargos jerárquicos.

Los recursos liberados serán reorientados al fortalecimiento del sistema de control y ordenamiento del tránsito en todo el departamento. El Ejecutivo de la Municipalidad de Guaymallén avanzará en la incorporación de nuevos inspectores y en la implementación de un esquema de nodos de regulación en puntos estratégicos, con el objetivo de mejorar la circulación, prevenir conflictos viales y garantizar mayor seguridad.

Este plan será clave para acompañar el proceso de transformación urbana que se viene, especialmente en relación a la obra del Acceso Este, considerada la más importante de los últimos 50 años en Mendoza, que implicará desvíos, cambios en la circulación y una mayor demanda de control territorial.

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