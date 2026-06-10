10 de junio de 2026
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Accidente vial

Grave accidente vial: camión perdió una rueda y un motociclista terminó herido

Un motociclista sufrió heridas al ser impactado por la rueda de un camión que se desprendió en pleno Acceso Este. El accidente vial ocurrió esta mañana.

El accidente vial ocurrió a primera hora de este miércoles en Guaymallén.&nbsp;

El accidente vial ocurrió a primera hora de este miércoles en Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial ocurrido durante la mañana de este miércoles en el Acceso Este, a la altura de la conexión con calle Avellaneda, en Guaymallén, pudo haber terminado en tragedia cuando una rueda que se desprendió de un camión cruzó la traza y terminó impactando contra una motocicleta que circulaba en sentido contrario.

El siniestro se registró cerca de las 6.45 y tuvo como protagonista a un joven motociclista de 32 años que transitaba por el corredor vial en dirección de este a oeste.

Según informaron fuentes policiales, la víctima conducía una moto Keller Crono Classic 110 cuando fue sorprendida por una de las ruedas que se desprendieron de un camión Iveco Tector. De milagro, sólo sufrió politraumatismos.

Terrible accidente vial en pleno Acceso Este de Guaymallén

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el rodado de gran porte circulaba por el Acceso Este en sentido oeste-este. A la altura de calle Azcuénaga, dos de sus ruedas se desprendieron repentinamente. Una de ellas atravesó la división central y el guardarraíl, continuando su trayectoria hasta impactar de lleno contra la motocicleta.

La violencia del choque provocó la caída del conductor de la moto, identificado como Daniel Alberto Urra Castillo, domiciliado en Jesús Nazareno. A pesar de la magnitud del hecho, el joven sobrevivió y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado para recibir atención médica.

El personal médico que trabajó en la escena diagnosticó politraumatismos de carácter leve a moderado. Además, el control de alcoholemia realizado al motociclista arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, el conductor del camión, Leonardo Miguel Olivares, resultó ileso.

Personal de Tránsito Municipal de Guaymallén trabajó en la escena para ordenar la circulación y colaborar con las pericias que intentarán determinar las causas del desprendimiento de las ruedas.

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