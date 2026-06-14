Detuvieron a dos jóvenes tras amenazar a un colectivero en Guaymallén: llevaban una punta

La detención se produjo en el interior de un colectivo del Grupo 200 (imagen ilustrativa)

Dos jóvenes fueron detenidos este domingo por la mañana en Guaymallén tras protagonizar un episodio violento a bordo de un colectivo , donde amenazaron al chofer con un arma blanca .

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en la intersección de Urquiza y Bandera de los Andes , cuando operadores del sistema de monitoreo del CEO de la Policía detectaron a los sospechosos manipulando elementos punzantes en la vía pública .

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, los jóvenes, de 18 y 16 años, subieron luego a una unidad de la línea 200 , donde mantuvieron una discusión con el conductor .

Ante la situación, se desplazó personal policial que logró interceptar el colectivo en calle Bandera de los Andes al 3700 . Allí, los efectivos subieron al rodado y detectaron a los sospechosos sentados en los últimos asientos .

Al advertir la presencia policial, los jóvenes intentaron descartar elementos, lo que derivó en su inmediata identificación y requisa.

Qué elementos les secuestraron

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron dos objetos de fabricación casera que estaban ocultos debajo de un asiento:

Unas tijeras de hierro con mango verde .

. Una punta metálica artesanal de unos 10 centímetros, con extremo afilado.

Como consecuencia, ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede judicial, con intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) por el menor y del Juzgado Contravencional en turno.

La causa quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal de los involucrados.