Facundo Moyano quedó en libertad tras la denuncia por presunta agresión: cómo continuará la causa

Facundo Moyano recuperó la libertad luego de ser indagado por la Justicia tras el confuso episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano junto a su pareja, Candela Arizaga . Aunque abandonó la fiscalía al asegurar que " está todo aclarado ", el exdiputado nacional continúa imputado .

El hecho se registró durante la madrugada en el barrio de Belgrano , cuando efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron a un edificio tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una mujer que corría desnuda por la vía pública y un presunto episodio de violencia .

Al llegar al lugar, los agentes fueron informados por el encargado del edificio de que la pareja ya se había retirado. Minutos después, ambos fueron localizados e interceptados en la intersección de las calles Virrey Vértiz y Sucre .

Según el parte policial, tanto Facundo Moyano como Candela Arizaga presentaban signos compatibles con un posible consumo de estupefacientes . En un primer momento, la joven manifestó haber sido agredida y fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Sin embargo, durante su declaración, Arizaga indicó que no pretendía denunciar un hecho de violencia de género y sostuvo que había atravesado un brote relacionado con el consumo de drogas. Esa versión pasó a formar parte del expediente y será evaluada junto con el resto de las pruebas reunidas por la fiscalía.

Tras prestar declaración en la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el ex diputado recuperó la libertad. Al retirarse de la sede judicial, se limitó a expresar ante la prensa: "Está todo aclarado".

No obstante, continúa imputado en la causa, que investiga los presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La investigación seguirá su curso con la incorporación de nuevas pruebas, peritajes y testimonios para determinar con precisión lo ocurrido durante la madrugada del incidente.

Mientras tanto, Moyano deberá cumplir las restricciones y medidas cautelares dispuestas por la Justicia hasta que se resuelva su situación procesal.