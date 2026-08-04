Abren dos causas penales por el accidente vial que provocó un conductor alcoholizado en Guaymallén

El caso del accidente vial ocurrido en Guaymallén , protagonizado por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol , sumó un nuevo capítulo judicial. El auto involucrado fue retirado de manera irregular de una playa de secuestros. El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves 30 de julio.

Debido a las irregularidades detectadas en torno al vehículo y a la identidad del conductor, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó este martes que actualmente se tramitan dos causas penales .

La primera investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito , dirigida por la doctora Mariana Gutiérrez , y se centra en las lesiones leves sufridas por el conductor . Desde el MPF indicaron que de esa causa podría derivarse una contravención por la alcoholemia positiva registrada en las pericias realizadas en el lugar del accidente.

No obstante, aclararon que existe la posibilidad de que el expediente sea archivado, ya que el propio lesionado habría sido el responsable del siniestro .

Desde el MPF indicaron que de esa causa podría derivarse una contravención por la alcoholemia positiva.

La segunda causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, bajo la dirección de la doctora Mónica Fernández Poblet, quien investiga los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y sustitución de identidad.

El MPF informó que este martes ingresó una denuncia presentada por un hombre identificado como Pablo Núñez, quien aseguró que otra persona conducía el vehículo siniestrado y utilizó su nombre, su apellido y un DNI presuntamente falsificado para identificarse ante las autoridades.

Además, el denunciante afirmó que durante 2025 ya había reportado una maniobra similar, relacionada con el alquiler de un vehículo realizado utilizando su identidad.

La investigación pasará a Delitos Económicos

Como consecuencia de esta nueva denuncia, el Ministerio Público Fiscal resolvió que la segunda causa sea remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, donde se investigará una presunta estafa genérica.

"En ambos casos las investigaciones están en curso y se está produciendo prueba como citación de testigos, pedidos de informe, entre otras medidas", señalaron desde el MPF.

La grave denuncia en la Justicia de la escribana

La escribana Lorena Barzola presentó una denuncia formal en la Justicia tras advertir que falsificaron un oficio con su firma para concretar la maniobra. La profesional aportó documentación que, según explicó, demuestra que durante 2025 firmó un formulario 08 para un joven, pero que ese documento fue posteriormente adulterado para cambiar por completo su contenido y permitir el retiro del vehículo.

El auto involucrado fue retirado de manera irregular de una playa de secuestros.

La presentación busca esclarecer una presunta maniobra de falsificación de documento público que quedó al descubierto luego del siniestro ocurrido en el Acceso Sur, hecho que derivó en una investigación sobre cómo el automóvil salió de la playa de secuestros.

Confirmaron que "lavaron" el oficio y luego falsificaron su firma

De acuerdo con la denuncia radicada este lunes, Lorena Barzola sostuvo que el documento original fue alterado mediante un procedimiento que permitió borrar el contenido, conservar su firma y reemplazar la información por un nuevo texto destinado a gestionar el retiro del Chevrolet Corsa.

La escribana afirmó que el formulario original correspondía a una operación realizada en 2025 y que nunca estuvo vinculado con el vehículo involucrado en el accidente vial del Acceso Sur. Para ello, presentó documentación que demostraría el grave delito.

Además, señaló que la maniobra no terminó allí. Según expuso en su presentación, también fue falsificada su firma en el Registro del Automotor para completar el trámite y posibilitar la entrega del rodado. "Con solo mirar la firma te das cuenta que es falsa", explicó la escribana, quien dio a entender que el hecho no es "aislado" y que "representa un grave problema para todo el Colegio Notarial.

Los detalles de la investigación originada por el accidente vial en el Acceso Sur

El siniestro ocurrió a las 6.30 de este jueves en el Acceso Sur a la altura del Chango Más, en Guaymallén, cuando un Chevrolet Corsa dominio NYG863 chocó de atrás a un VW Polo AI275VG. El primero de estos autos era manejado por Lucas Germán Segura (34), quien tenía 2.15 gramos de alcohol en sangre, en tanto que el Polo estaba al mando de un joven de 23 años.

Tras el choque y mientras la policía iniciaba el proceso contravencional en contra de Segura, un hombre de 35 años denunció que el Corsa era propiedad de su madre fallecida en el 2022 y que debía estar en la Playa de Secuestro de Capital, pero que había sido sacado con un poder falso.